Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleştiği bildirildi. Rusya'nın 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın da 41 Rus askerin cenazesini teslim... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T14:45+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/rusyada-ihalara-karsi-yeni-mermi-gelistirildi-1104894144.html
RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, Rusya ve Ukrayna'nın bugün yeni bir cenaze takası gerçekleştirdiği bilgisini verdi.
Kaynak, Rusya’nın Ukrayna'ya 1.000 ölü asker teslim etti ve karşılığında 41 Rus askerinin cesedini aldığını teyit etti.
Bundan önceki cenaze takası 26 Şubat’ta yapılmıştı. Bin Ukrayalı askerin cenazesine karşılık 35 Rus askerin cenazesi alınmıştı.