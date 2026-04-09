UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleştiği bildirildi. Rusya'nın 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın da 41 Rus askerin cenazesini teslim... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
rusya, ukrayna, cenaze, asker, ria novosti
14:46 09.04.2026
© Владимир Мединский/TelegramRusya-Ukrayna cenaze takası
Rusya-Ukrayna cenaze takası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© Владимир Мединский/Telegram
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleştiği bildirildi. Rusya'nın 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın da 41 Rus askerin cenazesini teslim ettiği belirtildi.
RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, Rusya ve Ukrayna'nın bugün yeni bir cenaze takası gerçekleştirdiği bilgisini verdi.
Kaynak, Rusya’nın Ukrayna'ya 1.000 ölü asker teslim etti ve karşılığında 41 Rus askerinin cesedini aldığını teyit etti.
Bundan önceki cenaze takası 26 Şubat’ta yapılmıştı. Bin Ukrayalı askerin cenazesine karşılık 35 Rus askerin cenazesi alınmıştı.
