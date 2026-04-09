Rusya Dışişleri: İsrail saldırıları Ortadoğu'daki müzakere sürecini tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının Ortadoğu'daki müzakere sürecini tehdit ettiğini belirtti. 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T18:23+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, bu eylemlerin bölgedeki müzakere sürecini tehlikeye attığını ve geniş çaplı bir silahlı çatışma riskini artırdığını vurguladı.Zaharova, saldırının zamanlamasına dikkat çekerek, "Saldırının, ABD-İran arasındaki iki haftalık ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden hemen sonra, bölgedeki krizin diplomatik yollarla çözülmesi için bir fırsat ortaya çıktığı anda gerçekleştirilmesi dikkat çekicidir" ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca, Moskova'nın Lübnan ve tüm Ortadoğu'da kalıcı istikrarın sağlanması amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliğine kararlı olduğunu vurguladı.İsrail, çarşamba günü Beyrut ve çevresi ile Lübnan'ın güney ve doğusundaki yerleşim yerlerine 2 Mart'tan bu yana en yoğun saldırıyı düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılar sonucunda 180'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1739 kişi de yaralandı.

