Beyrut'ta yas günü: 10 dakikada yaklaşık 190 ölü
Lübnan'ın başkenti Beyrut, şehir merkezindeki birçok mahalleyi vuran şiddetli İsrail saldırılarının ardından yas dolu bir sabaha uyandı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
17:03 09.04.2026 (güncellendi: 17:09 09.04.2026)
Lübnan'ın başkenti Beyrut, şehir merkezindeki birçok mahalleyi vuran şiddetli İsrail saldırılarının ardından yas dolu bir sabaha uyandı.
Eş zamanlı olarak Sayda, Güney Lübnan, Lübnan Dağı ve Bekaa Vadisi'ne düzenlenen saldırıların sayısı sadece 10 dakika içinde yaklaşık 100'e ulaştı. Bu durum, çatışmaların başından bu yana yaşanan en şiddetli tırmanış olarak kayda geçti.
Ayn el-Mreisse bölgesinde bir bina tamamen yerle bir olurken, kurtarma ekipleri Mar Elias bölgesinde kayıp olduğu bildirilen 4 kişiyi bulmak için enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Benzer yıkım manzaraları diğer pek çok noktada da gözlemleniyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 189 can kaybı ve 890 yaralı tespit edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürdükçe bu sayıların artmasından endişe ediliyor.