Rostec, süper hafif roketler için çevreci NK-3 motoru geliştiriyor

Rus devlet savunma şirketi Rostec'e bağlı Birleşik Motor Şirketi (ODK), süper hafif sınıf taşıyıcı roketler için 4.5 ton itki gücüne sahip yeni NK-3 roket... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T17:42+0300

Rus devlet savunma şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Motor Şirketi (ODK), süper hafif sınıf taşıyıcı roketler için 4.5 ton itkiye sahip yeni NK-3 roket motoru geliştiriyor. ODK-Kuznetsov tarafından tasarlanan motor, süper hafif ‘Voronej’ roketinin birinci ve ikinci kademelerinde kullanılacak. Birinci kademede 12, ikinci kademede ise 1 NK-3 motoru yer alması planlanıyor.Rostec’ten yapılan açıklamada, NK-3 projesinin süper hafif roketlerin kullanımını başlatacağı ve küçük ticari uyduların fırlatılmasına yönelik pazarın genişlemesine katkı sağlayacağı belirtildi. Motorun, birkaç düzlemde itki vektör kontrol sistemiyle üretileceği, bunun da roketin uçuş trajektorisini değiştirmeye imkan tanıyacağı ifade edildi. NK-3’ün çevreci yakıtla çalışacağı ve böylece uzay limanlarının ekosistemine olan yükün azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı.Çalışmalarda karmaşık gövde parçalarının üretimi için katkı (additif) imalat teknolojilerinden yararlanılarak geliştirme süresinin ve üretime hazırlık sürecinin kısaltılması amaçlanıyor. ODK yetkilileri, 2025’te taslak projenin tamamlandığını, şu anda detaylı teknik dokümantasyonun hazırlandığını ve Rusya’da bu sınıfta motor ve roket bulunmadığını hatırlatarak projenin uzay sanayii açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.NK-3, ODK ile ‘Voshod’ girişim fonu arasında imzalanan anlaşma kapsamında geliştirilen ‘Voshod’ uzay roket kompleksi projesinin parçası. ‘Voronej’ roketinin geliştiricisi ve doğrudan müşteri ise “3D Araştırma ve Geliştirme” şirketi. 250 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip süper hafif roketlerin, küçük uyduları hedef yörüngeye yüksek hassasiyetle yerleştirmesi planlanıyor. ODK-Kuznetsov, halihazırda Soyuz tipi roketlerde kullanılan RD-107A/RD-108A motorlarının tam döngü seri üretimini yürütüyor ve bu birikimin NK-3’ün maliyet ve süre avantajına katkı sunacağı ifade ediliyor.

