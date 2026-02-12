Türkiye
Rus yeni nesil çok namlulu roketatar sistemi Sarma’nın teknik özellikleri neler?
Rus yeni nesil çok namlulu roketatar sistemi Sarma’nın teknik özellikleri neler?
Rus devlet savunma şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Sarma adlı yeni nesil çok namlulu roketatar sistemini... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
300 mm kalibreli 'Sarma', reaktif topçunun gerçek muharebe tecrübeleri dikkate alınarak geliştirildi. Tamamı yerli elektronik bileşenler üzerine kurulu sistem; hazırlık süresini kısaltıyor ve 120 km’ye kadar daha yüksek isabet sağlıyor. Sarma sisteminin teknik özelliklerine dair detaylar, Sputnik'in videolu infografiğinde.
Rus Sarma yeni nesil çok namlulu roketatar sisteminin teknik özellikleri neler?
17:29 12.02.2026 (güncellendi: 17:35 12.02.2026)
Rus devlet savunma şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Sarma adlı yeni nesil çok namlulu roketatar sistemini resmen tanıttı.
300 mm kalibreli 'Sarma', reaktif topçunun gerçek muharebe tecrübeleri dikkate alınarak geliştirildi. Tamamı yerli elektronik bileşenler üzerine kurulu sistem; hazırlık süresini kısaltıyor ve 120 km’ye kadar daha yüksek isabet sağlıyor.
Sarma sisteminin teknik özelliklerine dair detaylar, Sputnik'in videolu infografiğinde.
