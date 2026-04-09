Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile hekimliğinde hizmet standartları yeniden belirlendi

'Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, aile sağlığı... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T02:23+0300

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) hizmet kalitesinin artırılması ve kamu hizmetinin kesintisiz sürmesi hedeflenerek fiziki şartlar ve tıbbi donanım güncellendi. Yeni düzenlemeyle ASM'lerde ilave oda şartı her 5 hekim için bir odaya çıkarılırken, sağlıkta şiddet durumunda hasta kaydının farklı bir merkeze aktarılması ve personel istihdamının teşvik edilmesi gibi kurallar netleştirildi.Buna göre aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yapılarak aile hekimliği uygulamasında personel istihdamı teşvik edildi.Aile hekimi olarak görev yaparken askerlik veya doğum nedeniyle uygulamadan ayrılmak zorunda kalan hekimlerin uygulamaya dönmek istediklerinde öncelik hakları bulunuyor. Devlet hizmet yükümlülüğü atamaları ile aile hekimliği birimlerine direkt aile hekimliği uzmanı ataması düzenli olarak yapılmakta olup atanan personelin aile hekimliği birimlerinde görev yapmasına ilişkin hususlar açık şekilde belirtilerek ülke genelinde uygulama birliği sağlandı.Hem sağlık çalışanını korumak hem de vatandaşın hizmet alımını engellememek amacıyla, şiddet durumunda vatandaşın aile hekimi kayıt değişikliğinin öncelikle farklı bir aile sağlığı merkezine yapılması, ikametgahına yakın farklı aile sağlığı merkezi yok ise aynı aile sağlığı merkezindeki başka bir aile hekimliği biriminin seçileceği hususu yönetmelikte düzenlendi.Aile hekimliği uygulamasına geçiş sürecinin hızlandırılması için tüm aile hekimliği çalışanlarının bu süreçte aldığı temel eğitimleri uygulamaya geçişten sonra da alabilmesine imkan sağlandı. Birinci aşama uyum eğitimlerini kişinin yerleştiği tarihten itibaren 3 ay içinde tamamlaması zorunluluğu getirildi.Yönetmelikte ayrıca, Sağlık Bakanlığına ait Aile Hekimliği Bilgi' kullanımına ve bu sisteme geçiş sürecine ilişkin düzenlemeye yer verildi.

