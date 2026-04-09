https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/resmi-gazetede-yayimlandi-aile-hekimliginde-hizmet-standartlari-yeniden-belirlendi-1104876728.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile hekimliğinde hizmet standartları yeniden belirlendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile hekimliğinde hizmet standartları yeniden belirlendi
Sputnik Türkiye
'Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, aile sağlığı... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T02:23+0300
2026-04-09T02:23+0300
2026-04-09T02:26+0300
türki̇ye
asm
türkiye
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) hizmet kalitesinin artırılması ve kamu hizmetinin kesintisiz sürmesi hedeflenerek fiziki şartlar ve tıbbi donanım güncellendi. Yeni düzenlemeyle ASM'lerde ilave oda şartı her 5 hekim için bir odaya çıkarılırken, sağlıkta şiddet durumunda hasta kaydının farklı bir merkeze aktarılması ve personel istihdamının teşvik edilmesi gibi kurallar netleştirildi.Buna göre aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yapılarak aile hekimliği uygulamasında personel istihdamı teşvik edildi.Aile hekimi olarak görev yaparken askerlik veya doğum nedeniyle uygulamadan ayrılmak zorunda kalan hekimlerin uygulamaya dönmek istediklerinde öncelik hakları bulunuyor. Devlet hizmet yükümlülüğü atamaları ile aile hekimliği birimlerine direkt aile hekimliği uzmanı ataması düzenli olarak yapılmakta olup atanan personelin aile hekimliği birimlerinde görev yapmasına ilişkin hususlar açık şekilde belirtilerek ülke genelinde uygulama birliği sağlandı.Hem sağlık çalışanını korumak hem de vatandaşın hizmet alımını engellememek amacıyla, şiddet durumunda vatandaşın aile hekimi kayıt değişikliğinin öncelikle farklı bir aile sağlığı merkezine yapılması, ikametgahına yakın farklı aile sağlığı merkezi yok ise aynı aile sağlığı merkezindeki başka bir aile hekimliği biriminin seçileceği hususu yönetmelikte düzenlendi.Aile hekimliği uygulamasına geçiş sürecinin hızlandırılması için tüm aile hekimliği çalışanlarının bu süreçte aldığı temel eğitimleri uygulamaya geçişten sonra da alabilmesine imkan sağlandı. Birinci aşama uyum eğitimlerini kişinin yerleştiği tarihten itibaren 3 ay içinde tamamlaması zorunluluğu getirildi.Yönetmelikte ayrıca, Sağlık Bakanlığına ait Aile Hekimliği Bilgi' kullanımına ve bu sisteme geçiş sürecine ilişkin düzenlemeye yer verildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asm, türkiye, resmi gazete
asm, türkiye, resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile hekimliğinde hizmet standartları yeniden belirlendi
02:23 09.04.2026 (güncellendi: 02:26 09.04.2026)
'Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, aile sağlığı merkezlerinin fiziki ve teknik altyapısı güncellendi; personel istihdamı teşvik edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) hizmet kalitesinin artırılması ve kamu hizmetinin kesintisiz sürmesi hedeflenerek fiziki şartlar ve tıbbi donanım güncellendi.
Yeni düzenlemeyle ASM'lerde ilave oda şartı her 5 hekim için bir odaya çıkarılırken, sağlıkta şiddet durumunda hasta kaydının farklı bir merkeze aktarılması ve personel istihdamının teşvik edilmesi gibi kurallar netleştirildi.
Buna göre aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamına ilişkin usul ve esaslarda düzenleme yapılarak aile hekimliği uygulamasında personel istihdamı teşvik edildi.
Aile hekimi olarak görev yaparken askerlik veya doğum nedeniyle uygulamadan ayrılmak zorunda kalan hekimlerin uygulamaya dönmek istediklerinde öncelik hakları bulunuyor.
Devlet hizmet yükümlülüğü atamaları ile aile hekimliği birimlerine direkt aile hekimliği uzmanı ataması düzenli olarak yapılmakta olup atanan personelin aile hekimliği birimlerinde görev yapmasına ilişkin hususlar açık şekilde belirtilerek ülke genelinde uygulama birliği sağlandı.
Hem sağlık çalışanını korumak hem de vatandaşın hizmet alımını engellememek amacıyla, şiddet durumunda vatandaşın aile hekimi kayıt değişikliğinin öncelikle farklı bir aile sağlığı merkezine yapılması, ikametgahına yakın farklı aile sağlığı merkezi yok ise aynı aile sağlığı merkezindeki başka bir aile hekimliği biriminin seçileceği hususu yönetmelikte düzenlendi.
Aile hekimliği uygulamasına geçiş sürecinin hızlandırılması için tüm aile hekimliği çalışanlarının bu süreçte aldığı temel eğitimleri uygulamaya geçişten sonra da alabilmesine imkan sağlandı. Birinci aşama uyum eğitimlerini kişinin yerleştiği tarihten itibaren 3 ay içinde tamamlaması zorunluluğu getirildi.
Yönetmelikte ayrıca, Sağlık Bakanlığına ait Aile Hekimliği Bilgi' kullanımına ve bu sisteme geçiş sürecine ilişkin düzenlemeye yer verildi.