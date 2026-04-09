Polisle alay eden videoya soruşturma: 8 şüpheliden biri tutuklandı

Beşiktaş’ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşılan videodaki alaycı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturmada 8... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T17:33+0300

Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türk Polis Teşkilatı’na yönelik alaycı ifadeler kullanılması üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden N.K., 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

