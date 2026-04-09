Bekçilere yeni düzenleme: Sokaklarda düdük sesi duyulacak, üst arama yetkisi var mı?
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi gerekli durumlarda 56 saate kadar artırılabilecek... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T09:54+0300
Çarşı ve mahalle bekçileri gerekli hallerde haftalık 56 saate kadar çalışabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Çalışma süresi 56 saate kadar çıkabilecekYeni düzenlemeye göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Ancak personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve asayişin gerektirdiği durumlarda bu süre, vali onayıyla en fazla 56 saate kadar artırılabilecek.Fazla çalışma gerektiren durumların sona ermesi halinde ise ek mesai süreleri personelin istirahat süresine eklenecek.Bekçilerin günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek.Olağanüstü hal, terör olayları, toplumsal olaylar, doğal afetler, salgın hastalıklar ve benzeri durumlarda ise Bakan onayıyla gündüz saatlerinde de görev yapabilecekler.Devriye ve görev kuralları netleştiYeni yönetmelikte devriye görevlerine ilişkin detaylar da yer aldı. Buna göre:Araçlı devriyeler ise genel kolluk kuvvetlerinin nezaretinde gerçekleştirilecek.Bekçiler üst araması yapabilecek mi?Durdurulan kişinin üzerinde veya aracında silah ya da tehlike oluşturabilecek bir eşya bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, bekçiler zarar verilmesini önlemek amacıyla kişi üzerinde el ile dıştan yoklama yapabilecek. Araçların ise sadece dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümleri kontrol edilebilecek. Bekçiler, bu amaçla üst ve araç araması yapamayacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi gerekli durumlarda 56 saate kadar artırılabilecek. Bekçiler, şüphe durumunda kişiler üzerinde el ile dıştan yoklama yapabilecek ve araçların dışarıdan görünen bölümlerini kontrol edebilecek, ancak üst ve araç araması yapamayacak.
