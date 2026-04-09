Pentagon: Yaralanan ABD personelinin toplam sayısı 380'e ulaştı
Sputnik Türkiye
Pentagon verilerine göre Ortadoğu’daki operasyonda 380 ABD askeri yaralanırken, 13 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T23:25+0300
Pentagon'un Savunma Kayıp Analiz Sistemi'nin açıkladığı verilere göre, Ortadoğu'daki askeri operasyonda toplam 380 ABD askeri yaralandı.Verilere göre, 9 Nisan itibarıyla kayıplar arasında 258 Kara Kuvvetleri personeli, 63 Deniz Kuvvetleri mensubu, 19 Deniz Piyadesi ve 40 Hava Kuvvetleri personeli bulunuyor.Açıklanan ölü sayısı 13'te kalırken, bunların 7'sinin Kara Kuvvetleri, 6'sının ise Hava Kuvvetleri askeri olduğu belirtilmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu Mart ayı başlarında, çatışmaların başlangıcından bu yana 680'den fazla ABD ve İsrail askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı.
