Hamaney: Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız

Hamaney: Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız

Sputnik Türkiye

İran'ın dini lideri Hamaney, savaş istemediklerini belirterek "Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" dedi ve ülkesinin ABD ve İsrail ile... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T21:53+0300

2026-04-09T21:53+0300

2026-04-09T22:20+0300

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.Hamaney'in açıklamasında ülkenin şu an itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile olan çatışmayı kazandığı belirtildi. Hamaney'in ofisi tarafından yayımlanan mesajda, "Bugün ve şu ana kadar, İran halkının kutsal savunmanın üçüncü destansı savaşını kazandığını güvenle söyleyebiliriz" ifadeleri yer aldı. İran tazminat talebinde bulunduSavaş sonucunda İran’da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" ifadesini kullandı. Mücteba Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/trump-anlasma-yapmazlarsa-sonuc-cok-aci-verici-olacak-1104905756.html

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye

mücteba hamaney, i̇ran, hürmüz boğazı