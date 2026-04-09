Hamaney: Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız
İran'ın dini lideri Hamaney, savaş istemediklerini belirterek "Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" dedi ve ülkesinin ABD ve İsrail ile...
21:53 09.04.2026 (güncellendi: 22:20 09.04.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiMücteba Hamaney
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
İran'ın dini lideri Hamaney, savaş istemediklerini belirterek "Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" dedi ve ülkesinin ABD ve İsrail ile olan çatışmayı kazandığını söyledi.
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Hamaney'in açıklamasında ülkenin şu an itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile olan çatışmayı kazandığı belirtildi.
Hamaney'in ofisi tarafından yayımlanan mesajda, "Bugün ve şu ana kadar, İran halkının kutsal savunmanın üçüncü destansı savaşını kazandığını güvenle söyleyebiliriz" ifadeleri yer aldı.

İran tazminat talebinde bulundu

Savaş sonucunda İran’da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız" ifadesini kullandı.
Mücteba Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun" dedi.
