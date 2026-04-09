Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/pakistanli-uzman-abdnin-bazi-tavizler-vermeye-hazir-oldugu-acik-1104904068.html
Pakistanlı uzman: ABD'nin bazı tavizler vermeye hazır olduğu açık
Pakistanlı uzman: ABD’nin bazı tavizler vermeye hazır olduğu açık
Sputnik Türkiye
Siyasi İktisat Profesörü Dr. Asım Sacid Aktar, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda 'ABD'nin bazı tavizler vermeye hazır olduğunun açık' olduğunu aktarırken, "İran... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T19:09+0300
2026-04-09T19:09+0300
dünya
i̇ran
abd
pakistan
donald trump
sputnik
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689ee1d96f6341808044e90132aa640.jpg
Pakistanlı Siyasi İktisat Profesörü Dr. Asım Sacid Aktar, Sputnik'e verdiği demeçte, "İran'ın 10 maddelik planı, Washington'un tarihsel olarak kabul edilemez bulduğu talepler içeriyor. Buna rağmen Donald Trump bunu 'müzakereler için bir çalışma temeli' olarak nitelendirdi" sorusuna şöyle yanıt verdi: 'Ateşkes kırılgan, Lübnan bombalanıyor'"Elbette İran, kaçınılmaz olarak, haklı gerekçelerle bunun her zaman bir blöf olduğunu düşünüyor. Nitekim savaşın başlangıcı da bunu gösterdi. Çünkü o sırada nükleer program üzerine diyalog zaten sürüyordu. Bu, sürecin yeniden başlamayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullanan uzman şöyle devam etti:'İran çok ağır bedel ödemiş olsa da galip'İran'ın bazı taleplerinin tartışılıyor olmasının bile ABD'nin taviz verdiğini gösterdiğini düşündüğünü aktaran Dr. Aktar, ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/pakistandaki-iran-abd-gorusmelerine-taraflardan-kimler-katiliyor-1104901205.html
i̇ran
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_096cfca59a8c5021aee3e66eeb924552.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, pakistan, donald trump, sputnik, dünya
i̇ran, abd, pakistan, donald trump, sputnik, dünya

Pakistanlı uzman: ABD’nin bazı tavizler vermeye hazır olduğu açık

19:09 09.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Siyasi İktisat Profesörü Dr. Asım Sacid Aktar, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda 'ABD'nin bazı tavizler vermeye hazır olduğunun açık' olduğunu aktarırken, "İran, çok ağır bir bedel ödemiş olsa da esasen galip çıkmış durumda. Bu, ABD’nin geri dönmeyeceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
Pakistanlı Siyasi İktisat Profesörü Dr. Asım Sacid Aktar, Sputnik’e verdiği demeçte, Pakistanlı Siyasi İktisat Profesörü Dr. Asım Sacid Aktar, Sputnik’e verdiği demeçte, “İran’ın 10 maddelik planı, Washington’un tarihsel olarak kabul edilemez bulduğu talepler içeriyor. Buna rağmen Donald Trump bunu 'müzakereler için bir çalışma temeli' olarak nitelendirdi” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Bence ABD’nin, ciddi olsun ya da olmasın, bazı tavizler vermeye hazır olduğu açık. Mevcut veriler bunu gösteriyor. Bu süreçten çekilmeye, en azından ateşkes çağrısı yapmaya oldukça istekliydi.

Bu da savaşın asimetrik doğası, ABD’nin sahip olduğu muazzam askeri güç ve Trump’ın dile getirdiği tehditlere rağmen aslında çok daha fazlasını yapabilecek durumda olması düşünüldüğünde, gerçekten bu durumdan çıkmak istediğini gösteriyor. Ve bu her açıdan stratejik bir başarısızlık.

‘Ateşkes kırılgan, Lübnan bombalanıyor’

“Elbette İran, kaçınılmaz olarak, haklı gerekçelerle bunun her zaman bir blöf olduğunu düşünüyor. Nitekim savaşın başlangıcı da bunu gösterdi. Çünkü o sırada nükleer program üzerine diyalog zaten sürüyordu. Bu, sürecin yeniden başlamayacağı anlamına gelmez” ifadelerini kullanan uzman şöyle devam etti:
'Ayrıca ateşkes kırılgan. İsrail şu anda Lübnan’ı yoğun biçimde bombalayarak bunu boşa çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla her iki senaryo da mümkün.'

‘İran çok ağır bedel ödemiş olsa da galip’

İran’ın bazı taleplerinin tartışılıyor olmasının bile ABD’nin taviz verdiğini gösterdiğini düşündüğünü aktaran Dr. Aktar, ekledi:

Dünya da bunu böyle görüyor: İran, çok ağır bir bedel ödemiş olsa da esasen galip çıkmış durumda. Bu, ABD’nin geri dönmeyeceği anlamına gelmez. Ya da en azından Tel Aviv’in sürecin yeniden başlaması için sürekli baskı yapmayacağı anlamına gelmez.

Pakistan müzakereler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
DÜNYA
Pakistan'daki İran-ABD görüşmelerine taraflardan kimler katılıyor?
17:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала