Pakistanlı uzman: ABD’nin bazı tavizler vermeye hazır olduğu açık
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Siyasi İktisat Profesörü Dr. Asım Sacid Aktar, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda 'ABD'nin bazı tavizler vermeye hazır olduğunun açık' olduğunu aktarırken, "İran, çok ağır bir bedel ödemiş olsa da esasen galip çıkmış durumda. Bu, ABD’nin geri dönmeyeceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
Pakistanlı Siyasi İktisat Profesörü Dr. Asım Sacid Aktar, Sputnik'e verdiği demeçte, "İran'ın 10 maddelik planı, Washington'un tarihsel olarak kabul edilemez bulduğu talepler içeriyor. Buna rağmen Donald Trump bunu 'müzakereler için bir çalışma temeli' olarak nitelendirdi" sorusuna şöyle yanıt verdi:
Bence ABD’nin, ciddi olsun ya da olmasın, bazı tavizler vermeye hazır olduğu açık. Mevcut veriler bunu gösteriyor. Bu süreçten çekilmeye, en azından ateşkes çağrısı yapmaya oldukça istekliydi.
Bu da savaşın asimetrik doğası, ABD’nin sahip olduğu muazzam askeri güç ve Trump’ın dile getirdiği tehditlere rağmen aslında çok daha fazlasını yapabilecek durumda olması düşünüldüğünde, gerçekten bu durumdan çıkmak istediğini gösteriyor. Ve bu her açıdan stratejik bir başarısızlık.
‘Ateşkes kırılgan, Lübnan bombalanıyor’
“Elbette İran, kaçınılmaz olarak, haklı gerekçelerle bunun her zaman bir blöf olduğunu düşünüyor. Nitekim savaşın başlangıcı da bunu gösterdi. Çünkü o sırada nükleer program üzerine diyalog zaten sürüyordu. Bu, sürecin yeniden başlamayacağı anlamına gelmez” ifadelerini kullanan uzman şöyle devam etti:
'Ayrıca ateşkes kırılgan. İsrail şu anda Lübnan’ı yoğun biçimde bombalayarak bunu boşa çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla her iki senaryo da mümkün.'
‘İran çok ağır bedel ödemiş olsa da galip’
İran’ın bazı taleplerinin tartışılıyor olmasının bile ABD’nin taviz verdiğini gösterdiğini düşündüğünü aktaran Dr. Aktar, ekledi:
Dünya da bunu böyle görüyor: İran, çok ağır bir bedel ödemiş olsa da esasen galip çıkmış durumda. Bu, ABD’nin geri dönmeyeceği anlamına gelmez. Ya da en azından Tel Aviv’in sürecin yeniden başlaması için sürekli baskı yapmayacağı anlamına gelmez.