Merkez'in rezervleri yükselişe geçti
Merkez Bankası'nın rezervleri 161 milyar 645 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
merkez bankası
türk lirası
dolar
merkez bankası, türk lirası, dolar
16:20 09.04.2026
Merkez Bankası'nın rezervleri 161 milyar 645 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez'in rezervleri 6 milyar 306 milyon dolar artmış oldu.
Altın rezervleri 100 milyar 49 milyon dolardan 103 milyar 229 milyon dolara yükseldi.
Döviz rezervleri ise 55 milyar 290 milyon dolardan 58 milyar 416 milyon dolara yükselmiş oldu.
ABD-İran savaşı sürecinde Merkez'in rezervleri yükselmiş oldu.
Piyasalarda ateşkes etkisi: Petrol düştü, altın yükseldi, son rakamlar neler?
Dün, 09:25
