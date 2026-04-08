Piyasalarda ateşkes etkisi: Petrol düştü, altın yükseldi, son rakamlar neler?

Sputnik Türkiye

Altın ve gümüş yatırımcısı ABD-İran arasındaki savaşın ateşkes dönemine girmesiyle hızlı yükseliş hareketi göstermeye başladı. Petrol fiyatları rahatlama ile... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T09:25+0300

2026-04-08T09:33+0300

ABD ile İran'ın 2 haftalık karşılıklı ateşkesi duyurmasıyla, Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda Türkiye saatiyle 03.00'te 100 doların altına inerek aşağı yönlü ivmelendi.Petrol fiyatları düştüDün 111,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 08.09 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 13,1 azalarak 94,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,67 dolardan alıcı buldu.Brent petrolde teknik olarak 96,54 doların direnç, 93,38 doların destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.Altın ve gümüş fırladıAltın, ons başına 4 bin 800 doların üzerine çıkarak yüzde 2'den fazla yükseldi ve son dönemdeki kazanımlarını sürdürdü. Ons altın güne 4 bin 744 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 716 dolar, en yüksek de 4 bin 854 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 794 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 747 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 744 lira, en yüksek de 6 bin 957 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 863 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da altın fiyatlarıKapalıçarşı'da gram altın 7 bin 35 lira, çeyrek altın 11 bin 836 lira, yarım altın 23 bin 566 lira, tam altın 46 bin 922 liradan alıcı buluyor.Gümüş de yükseldiGümüş fiyatları da altına benzer şekilde ateşkesle yükseliş göstermeye başladı. Gümüş, çatışmanın başlamasından bu yana, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve merkez bankalarının bakış açılarındaki şahinleşmeyi güçlendirmesiyle zirveden dip noktasına kadar yüzde 37'ye varan düşüş yaşadı.Ons gümüş ne kadar?Ons gümüş güne 73,32 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,32 dolar, en yüksek de 77,17 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 76,37 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüş ne kadar?Gram gümüş güne 105,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 105,1 lira, en yüksek de 110,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 109,5 liradan alıcı buluyor.Ateşkes doların ateşini düşürdüDolar güne 44,5995 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4513 lira, en yüksek de 44,6119 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,5409 liradan alıcı buluyor.

