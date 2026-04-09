Melania Trump’tan Epstein iddialarına yanıt: 'Yalanların bugün sona ermesi gerekiyor'
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Jeffrey Epstein'la herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
23:54 09.04.2026
First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yazılı bir metin üzerinden açıklamalarda bulundu.
Melania Trump, hakkında ortaya atılan Jeffrey Epstein iddialarını 'karalama' olarak nitelendirdi. Trump, “Beni bu utanç verici kişiyle ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyenler etik değerlerden ve saygıdan yoksun” ifadelerini kullandı.
Trump, Epstein'la herhangi bir dostluk ilişkisi olmadığını, ancak New York ve Florida’da zaman zaman karşılaştığını söyledi. Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'le e-posta üzerinden yaptığı yazışmayı ise sıradan bir iletişim olarak tanımladı.
Epstein mağdurlarının Kongre’de konuşması çağrısında da bulunan Trump, “Her kadının isterse hikâyesini kamuoyu önünde anlatma hakkı olmalı. Ancak o zaman gerçeğe ulaşabiliriz” dedi.
Açıklamanın, Donald Trump yönetiminin Epstein tartışmalarını geride bırakmaya çalıştığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
DÜNYA
Epstein belgeleri yayımlandı, ertesi gün kayboldu: En az 16 dosya yayından kaldırıldı
21 Aralık 2025, 14:11
