https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/melania-trumptan-epstein-iddialarina-yanit-yalanlarin-bugun-sona-ermesi-gerekiyor-1104908614.html

Melania Trump’tan Epstein iddialarına yanıt: 'Yalanların bugün sona ermesi gerekiyor'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Jeffrey Epstein'la herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T23:54+0300

dünya

donald trump

jeffrey epstein

melania trump

abd

beyaz saray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104908443_0:22:800:473_1920x0_80_0_0_7aca00c7b5ca724a0b90b3baa9dd9da7.jpg

First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yazılı bir metin üzerinden açıklamalarda bulundu.Melania Trump, hakkında ortaya atılan Jeffrey Epstein iddialarını 'karalama' olarak nitelendirdi. Trump, “Beni bu utanç verici kişiyle ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyenler etik değerlerden ve saygıdan yoksun” ifadelerini kullandı.Trump, Epstein'la herhangi bir dostluk ilişkisi olmadığını, ancak New York ve Florida’da zaman zaman karşılaştığını söyledi. Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'le e-posta üzerinden yaptığı yazışmayı ise sıradan bir iletişim olarak tanımladı. Epstein mağdurlarının Kongre’de konuşması çağrısında da bulunan Trump, “Her kadının isterse hikâyesini kamuoyu önünde anlatma hakkı olmalı. Ancak o zaman gerçeğe ulaşabiliriz” dedi. Açıklamanın, Donald Trump yönetiminin Epstein tartışmalarını geride bırakmaya çalıştığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

