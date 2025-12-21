https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/epstein-belgeleri-yayimlandi-ertesi-gun-kayboldu-trump-fotografinin-da-yer-aldigi-16-dosya-yayindan-1102025653.html

Epstein belgeleri yayımlandı, ertesi gün kayboldu: En az 16 dosya yayından kaldırıldı

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein davasına ilişkin yayımladığı belgeler arasından en az 16 dosya, kamuoyuna sunulmalarından bir gün sonra açıklama... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin kamuoyuna açtığı belgelerden en az 16’sının, yayımlandıktan kısa süre sonra internet sitesinden kaldırıldığı ortaya çıktı. Cuma günü erişime açılan ve cumartesi günü itibarıyla ulaşılamayan dosyaların neden kaldırıldığına dair hükümetten kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.ABD medyasında yer alan haberlere göre kaldırılan belgeler arasında, çıplak kadınları tasvir eden tabloların fotoğrafları ile bir dolap çekmecesinde yer alan çeşitli fotoğrafları gösteren bir görüntü de bulunuyordu. Söz konusu çekmecede, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Melania Trump ve ABD Başkanı Donald Trump’ın birlikte yer aldığı bir fotoğrafın bulunduğu belirtildi.ABD Adalet Bakanlığı, dosyaların neden erişimden kaldırıldığına ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, X üzerinden yaptığı paylaşımda “ek bilgi geldikçe fotoğraflar ve diğer materyallerin yasal çerçevede, azami dikkat gösterilerek incelenmeye ve karartılmaya devam edileceğini” bildirdi.Belgelerin sessizce kaldırılması, Epstein davasına dair yıllardır süren tartışmaları yeniden alevlendirdi. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Trump’ın yer aldığı fotoğrafın kaybolmasına dikkat çekerek, “Başka neler gizleniyor? Amerikan halkı için şeffaflık istiyoruz” açıklamasını yaptı.Belgeler beklentileri karşılamadıKongre tarafından çıkarılan yasa kapsamında yayımlanan on binlerce sayfalık belgeye rağmen, Epstein’ın suçları ve yıllarca ciddi federal suçlamalardan nasıl kaçabildiğine dair yeni bilgilerin sınırlı olduğu belirtildi. Açıklanan dosyalarda, mağdurların FBI ifadeleri ve Adalet Bakanlığı’nın suçlama kararlarına ilişkin iç yazışmalar yer almadı.Belgelerde, Epstein’la uzun süredir ilişkilendirilen bazı güçlü isimlere de sınırlı ölçüde yer verilmesi, kamuoyunda hesap verebilirlik tartışmalarını güçlendirdi. Buna karşın, Epstein’ın 2000’li yıllarda hakkında yürütülen federal soruşturmanın neden rafa kaldırıldığına ve 1996 tarihli, çocuklara ait fotoğrafların çalındığına dair daha önce görülmemiş bir şikayete dair bazı detaylar paylaşıldı.Birçok ünlü ismin fotoğrafları yayımlandıYayımlanan belgelerde, Epstein’ın New York ve ABD Virjin Adaları’ndaki evlerine ait çok sayıda fotoğraf yer aldı. Eski Başkan Bill Clinton’a ait daha önce görülmemiş bazı fotoğraflar bulunurken, Trump’a ait görüntülerin sayısının sınırlı olduğu görüldü. Her iki isim de geçmişte Epstein ile ilişkileri olduğunu kabul etmiş, ancak herhangi bir suçlamayı reddetmişti.Belgelerde ayrıca, Jeffrey Epstein’ın farklı dönemlerde bir araya geldiği çok sayıda tanınmış isme ait fotoğraflar da yer aldı. Yayımlanan görüntüler arasında pop müziğin yıldızı Michael Jackson’ın yanı sıra, Bill Clinton, Chris Tucker, Kevin Spacey ve televizyon gazetecisi Walter Cronkite gibi isimlerin Epstein ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulundu.ABD Adalet Bakanlığı, tüm belgelerin tek seferde değil, aşamalı olarak yayımlanacağını ve gecikmenin mağdurların kimlik bilgilerinin gizlenmesi sürecinden kaynaklandığını açıkladı. Ancak yeni belgelerin ne zaman yayımlanacağına dair net bir takvim paylaşılmadı.Epstein, 2019 yılında New York’ta federal savcılar tarafından seks ticareti suçlamasıyla tutuklanmış, ancak yargılama süreci devam ederken cezaevinde ölmüştü.

