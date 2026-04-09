Matthew Perry’nin ölümünde kilit isim için mahkemeden karar: 'Ketamin Kraliçesi' davası sonuçlandı

'Friends' dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açan uyuşturucu ağının kilit ismi olarak anılan Jasveen Sangha...

ABD’de “Friends” dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry’nin ölümüne ilişkin davada kritik bir karar çıktı. Satıcı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıLos Angeles’ta “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen Jasveen Sangha, oyuncunun ölümüne yol açan uyuşturucuyu temin ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.42 yaşındaki Sangha, geçtiğimiz yıl eylül ayında aralarında “ölüme veya ağır yaralanmaya yol açan ketamin dağıtımı” suçunun da bulunduğu beş ayrı suçlamayı kabul etmişti. Savcılar, Sangha’nın North Hollywood’daki evini varlıklı ve bağlantılı müşterilere uyuşturucu satışı yapılan bir merkez olarak tanımladı.Matthew Perry, Ekim 2023’te Los Angeles’taki evinde jakuzide ölü bulunmuştu. Yapılan incelemelerde ölümün, ketaminin akut etkileri sonucu gerçekleştiği belirlenmişti. Perry'nin ailesinden 'en ağır ceza' talebiMahkeme sırasında Perry’nin ailesi de söz aldı. Üvey annesi Debbie Perry, sanığın “geri dönüşü olmayan bir zarara yol açtığını” belirterek en ağır cezanın verilmesini talep etti. Hakim ise Sangha’nın yıllar boyunca pişmanlık göstermediğine dikkat çekerek cezayı açıkladı.Evine düzenlenen baskında çok sayıda çeşitli uyuşturucu maddeler de ele geçirilen Sangha’nın, en az 2019’dan bu yana uyuşturucu ticareti yaptığı belirtildi.Soruşturma kapsamında Sangha’nın, 2019 yılında başka bir kişiye sattığı ketamin nedeniyle yaşanan bir ölümden de sorumlu olduğu ortaya çıktı. Bu durum, davadaki suçlamaların ağırlaşmasına neden oldu.Öte yandan Perry’nin ölümüne ilişkin dosyada beş kişi daha suçlanmıştı. Aralarında doktorların da bulunduğu bu kişilerden bazıları suçlarını kabul etti. Oyuncuya ölümünden önce ketamin sağlayan doktorlardan Salvador Plasencia 30 ay, Mark Chavez ise ev hapsi ve denetimli serbestlik cezası aldı.

