Lübnan Tarım Bakanı: İsrail savaş suçu işledi
İsrail'in gerilimi tırmandırdığını belirten Lübnanlı Bakan Hani, başkent Beyrut ve diğer bölgelere düzenlenen saldırıların savaş suçu olduğunu kaydetti. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T12:48+0300
Lübnan Tarım Bakanı Nizar Hani, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İsrail’in dün Lübnan’a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.
Hani, “Yaşananlar, İsrail'in gerilimi büyük ölçüde tırmandırması ve kelimenin tam anlamıyla bir savaş suçu” ifadesini kullandı.
Lübnan’ın, en kısa sürede ateşkes anlaşmasına varmayı umarak kendi başına müzakereler yürüttüğünü bildiren Bakan, şunu anlattı:
İsrail dün gerçekleştirdiği saldırılarla, Lübnan'ın İran ve ABD arasındaki ateşkes anlaşmasının kapsamına girmediğini teyit etmeye çalıştı. Hükümet ve cumhurbaşkanı ateşkes sağlamanın yollarını arıyor. Ülke lideri daha önce doğrudan müzakerelere başlama niyetini açıklamıştı, ancak İsrail tarafından henüz bir yanıt alamadı.
Fransa ve Mısır gibi Lübnan dostlarının, bir çözüm bulmak için büyük çabalar sarf ettiğini anlatan Hani, “Bu çabalar aylardır devam ediyor ancak henüz sonuç vermedi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Hükümetimizin bugün en büyük görevi, saldırganlığı mümkün olan en kısa sürede durdurmak ve bir sonraki aşamaya yönelik anlaşmalar geliştirmeye geçmek. Çünkü Lübnan artık topraklarında bu savaşlara katlanamaz.