Çin’den İran, ABD ve İsrail’e çağrı: ‘Barış fırsatını değerlendirin’

Ortadoğu’da barış fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao, taraflara itidali koruma ve gerilimin azaltılmasına... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T12:16+0300

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın brifinginde, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, ateşkesin üç kilit maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle ABD ile yapılacak müzakerelerin “boşuna” olduğuna dair sözlerini değerlendirdi.Mao, “Tarafların barış fırsatını değerlendirebilmelerini, diyalog ve istişare yoluyla farklılıkları giderebilmelerini ve Hürmüz Boğazı'nda ve Ortadoğu'nun genelinde barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunmalarını umuyoruz” ifadesini kullandı.Lübnan'ın egemenliği ve güvenliğinin ihlal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çinli diplomat, “Sivillerin ve malların güvenliği garanti altına alınmalı” diye kaydetti.Bakanlık Sözcüsü, tüm taraflara “sakinliği ve itidalinizi koruma, bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkıda bulma” çağrısında bulundu.Daha önce İran Parlamentosu Başkanı Kalibaf, bu üç maddenin İsrail ve ABD’nin ateşkesi Lübnan’a yaymayı reddetmesi, İran’ın hava sahasını ihlal etmeye devam etmesi ve İran’ın uranyum zenginleştirme hakkını tanımaması olduğunu kaydetti.

çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, abd, i̇srail, i̇ran, lübnan, ateşkes