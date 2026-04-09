https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/kiz-yurdu-camasirhanesinde-bulundu-yabanci-uyruklu-supheli-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1104884364.html
Kız yurdu çamaşırhanesinde bulundu: Yabancı uyruklu şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir kız yurdunun çamaşırhanesine giren ve uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T10:35+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099009157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2b60b1bb56bd501a3e1e8c2b10800172.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer'deki kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi.Kız yurdu çamaşırhanesinde yakalandıBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, dün saat 20.15 sıralarında ilde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.Açıklamada, yapılan ilk tespitlere göre, kimliği başlangıçta belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkeğin kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatıldığı kaydedildi.Suç kaydı bulunduOlay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, zanlının daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında "kayıp şahıs" kaydı olduğu aktarıldı.Açıklamada, savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığı, hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099009157_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_63f0c21db0ce0e9377b74abffeedaecc.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
