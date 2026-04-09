Kız yurdu çamaşırhanesinde bulundu: Yabancı uyruklu şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Kız yurdu çamaşırhanesinde bulundu: Yabancı uyruklu şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir kız yurdunun çamaşırhanesine giren ve uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

2026-04-09T10:35+0300

2026-04-09T10:35+0300

2026-04-09T10:35+0300

türki̇ye

türkiye

sarıyer

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer'deki kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi.Kız yurdu çamaşırhanesinde yakalandıBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, dün saat 20.15 sıralarında ilde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.Açıklamada, yapılan ilk tespitlere göre, kimliği başlangıçta belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkeğin kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatıldığı kaydedildi.Suç kaydı bulunduOlay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, zanlının daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında "kayıp şahıs" kaydı olduğu aktarıldı.Açıklamada, savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığı, hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/mersinde-satirli-banka-soygunu-girisimi-supheli-yakalandi-1104874965.html

türki̇ye

sarıyer

Sputnik Türkiye

türkiye, sarıyer, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı