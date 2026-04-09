Kırmızı bültenle aranıyordu: Yasa dışı bahis baronu Fedlan Kılıçaslan yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu: Yasa dışı bahis baronu Fedlan Kılıçaslan yakalandı
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan’ın... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T18:11+0300
2026-04-09T18:11+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosya kapsamında aranan Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da yakalandığı bilgisinin başsavcılığa ulaştığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Kılıçaslan’ın Türkiye’ye iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ve iade talepnamesinin hazırlandığı ifade edildi.Soruşturma kapsamında şüphelinin, yurt dışından yönettiği internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcıları teşvik ettiği tespit edilmişti. Kılıçaslan hakkında bahis kanununa muhalefet ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarından işlem yapılırken, mal varlıklarına ve finansal hesaplarına da el konulduğu öğrenildi.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yasa dışı bahis, yasa dışı, bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis
yasa dışı bahis, yasa dışı, bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis
Kırmızı bültenle aranıyordu: Yasa dışı bahis baronu Fedlan Kılıçaslan yakalandı
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan’ın İspanya’da yakalandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosya kapsamında aranan Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da yakalandığı bilgisinin başsavcılığa ulaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Kılıçaslan’ın Türkiye’ye iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ve iade talepnamesinin hazırlandığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelinin, yurt dışından yönettiği internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcıları teşvik ettiği tespit edilmişti.
Kılıçaslan hakkında bahis kanununa muhalefet ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarından işlem yapılırken, mal varlıklarına ve finansal hesaplarına da el konulduğu öğrenildi.