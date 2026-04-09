İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Kırmızı bültenle aranıyordu: Yasa dışı bahis baronu Fedlan Kılıçaslan yakalandı
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan’ın... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T18:11+0300
18:11 09.04.2026
© Fotoğraf : Fedlan Kılıçaslan LinkedinFedlan Kılıçaslan
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan’ın İspanya’da yakalandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosya kapsamında aranan Fedlan Kılıçaslan'ın İspanya'da yakalandığı bilgisinin başsavcılığa ulaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Kılıçaslan’ın Türkiye’ye iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ve iade talepnamesinin hazırlandığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelinin, yurt dışından yönettiği internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcıları teşvik ettiği tespit edilmişti.
Kılıçaslan hakkında bahis kanununa muhalefet ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarından işlem yapılırken, mal varlıklarına ve finansal hesaplarına da el konulduğu öğrenildi.
Yasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
Yasadışı bahis reklamı yapan 51 hesaba erişim engeli getirildi: Şüpheliler aranıyor
6 Mart, 02:35
