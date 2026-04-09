Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Kırk günlük savaşın bilançosu: İran'da en az 3 bin kişi hayatını kaybetti
ABD ve İsrail'in nükleer müzakereler sürerken 28 Şubat'ta başlattığı saldırı İran'ın karşılık vermesiyle savaşa dönüşmüştü. 8 Nisan itibariyle 15 günlük...
İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta ülkesine başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İran basınına göre Arani, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Arani, "ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubatta başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini" ve cenazelerin yüzde 40’nın kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu ancak buna rağmen yoğun çalışmalar sonucunda kimlik tespit çalışmalarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.
13:51 09.04.2026
© Fotoğraf : İran KızılayıTahran
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© Fotoğraf : İran Kızılayı
ABD ve İsrail'in nükleer müzakereler sürerken 28 Şubat'ta başlattığı saldırı İran'ın karşılık vermesiyle savaşa dönüşmüştü. 8 Nisan itibariyle 15 günlük ateşkes başladı. 40 günlük sürede İran'da en az 3 bin kişi hayatını kaybetti.
İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta ülkesine başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran basınına göre Arani, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arani, "ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubatta başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini" ve cenazelerin yüzde 40’nın kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu ancak buna rağmen yoğun çalışmalar sonucunda kimlik tespit çalışmalarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.
DÜNYA
İran ordusu: ABD ile görüşmelerin başarısız olması durumunda uzun bir savaşa hazırız
12:18
