Kırk günlük savaşın bilançosu: İran'da en az 3 bin kişi hayatını kaybetti

Kırk günlük savaşın bilançosu: İran'da en az 3 bin kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail'in nükleer müzakereler sürerken 28 Şubat'ta başlattığı saldırı İran'ın karşılık vermesiyle savaşa dönüşmüştü. 8 Nisan itibariyle 15 günlük... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T13:51+0300

2026-04-09T13:51+0300

2026-04-09T13:51+0300

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta ülkesine başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İran basınına göre Arani, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Arani, "ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubatta başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini" ve cenazelerin yüzde 40’nın kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu ancak buna rağmen yoğun çalışmalar sonucunda kimlik tespit çalışmalarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

