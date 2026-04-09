Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/iran-ordusu-abd-ile-gorusmelerin-basarisiz-olmasi-durumunda-uzun-bir-savasa-haziriz-1104888649.html
İran ordusu: ABD ile görüşmelerin başarısız olması durumunda uzun bir savaşa hazırız
Sputnik Türkiye
İran ordusu sözcüsü ABD ile aralarında ateşkes anlaşması yapılmaması durumunda uzun bir savaşa hazırlıklı olduklarını söyledi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
ortadoğu
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104339343_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_c36cc5812aced3ff454a901d6a102b33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
252
60
SON HABERLER
tr_TR
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104339343_5:0:800:596_1920x0_80_0_0_2e5ede40f3c83c93933ee0c71eace137.jpg
1920
1920
true
252
60
12:18 09.04.2026
© Fotoğraf İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya
İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ile İran arasında ateşkes görüşmelerinin başarısız olması halinde 'İran ordusunun uzun bir savaşa karşı hazırlıklı' olduğunu belirtti.
İran devlet televizyonuna konuşan Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:
İran, kararlı duruşuyla düşmanı ateşkesi kabul etmeye zorladı. Müzakerelerin temelini ve odağını İran’ın şartları oluşturuyor. Görüşmelerin başarılı olmasını umuyoruz ancak başarısız olması durumunda uzun bir savaşa da hazırız.
ABD ile İran arasında 2015'te gerçekleşen nükleer anlaşma sürecini işaret eden sözcü, "Düşman, nükleer anlaşma sürecinde güvenilir olmadığını göstermiştir. Önceki iki müzakere turunda da aynı tutumu sergilemiştir. Gözlerimiz düşmanın üzerinde, parmağımız tetikte" ifadelerini kullandı.
Meclis'in Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret alınması için hazırladığı yasa tasarısına da değinen Ekreminiya, "Meclisin kararıyla Hürmüz Boğazı'nın kontrol altına alınması, bu savaşın İran'a ekonomik faydalar sağlayacak bir kazanımı olacaktır" dedi.
DÜNYA
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала