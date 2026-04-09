İran ordusu: ABD ile görüşmelerin başarısız olması durumunda uzun bir savaşa hazırız
İran ordusu sözcüsü ABD ile aralarında ateşkes anlaşması yapılmaması durumunda uzun bir savaşa hazırlıklı olduklarını söyledi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ile İran arasında ateşkes görüşmelerinin başarısız olması halinde 'İran ordusunun uzun bir savaşa karşı hazırlıklı' olduğunu belirtti.İran devlet televizyonuna konuşan Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:ABD ile İran arasında 2015'te gerçekleşen nükleer anlaşma sürecini işaret eden sözcü, "Düşman, nükleer anlaşma sürecinde güvenilir olmadığını göstermiştir. Önceki iki müzakere turunda da aynı tutumu sergilemiştir. Gözlerimiz düşmanın üzerinde, parmağımız tetikte" ifadelerini kullandı.Meclis'in Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret alınması için hazırladığı yasa tasarısına da değinen Ekreminiya, "Meclisin kararıyla Hürmüz Boğazı'nın kontrol altına alınması, bu savaşın İran'a ekonomik faydalar sağlayacak bir kazanımı olacaktır" dedi.
İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ile İran arasında ateşkes görüşmelerinin başarısız olması halinde 'İran ordusunun uzun bir savaşa karşı hazırlıklı' olduğunu belirtti.
İran devlet televizyonuna konuşan Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:
İran, kararlı duruşuyla düşmanı ateşkesi kabul etmeye zorladı. Müzakerelerin temelini ve odağını İran’ın şartları oluşturuyor. Görüşmelerin başarılı olmasını umuyoruz ancak başarısız olması durumunda uzun bir savaşa da hazırız.
ABD ile İran arasında 2015'te gerçekleşen nükleer anlaşma sürecini işaret eden sözcü, "Düşman, nükleer anlaşma sürecinde güvenilir olmadığını göstermiştir. Önceki iki müzakere turunda da aynı tutumu sergilemiştir. Gözlerimiz düşmanın üzerinde, parmağımız tetikte" ifadelerini kullandı.
Meclis'in Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret alınması için hazırladığı yasa tasarısına da değinen Ekreminiya, "Meclisin kararıyla Hürmüz Boğazı'nın kontrol altına alınması, bu savaşın İran'a ekonomik faydalar sağlayacak bir kazanımı olacaktır" dedi.