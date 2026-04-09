Dünyaca ünlü yatırım bankasından petrol fiyatları için 3 senaryo
© AA / Matt Hunt
İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına cevaben Hürmüz Boğazı'nı kapatması, petrol fiyatlarında keskin hareketlere yol açarken dünyaca ünlü bir banka bu alandaki beklentilerini paylaştı.
ABD merkezli Goldman Sachs analistleri, Hürmüz Boğazı'nın bir ay daha kapalı kalması durumunda Brent petrolün ortalama varil fiyatının yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde seyredeceğini öngörüyor.
Boğazın daha uzun süre kapalı kalması senaryosunda ise, Brent petrolün ortalama fiyatının üçüncü çeyrekte 120 dolar, dördüncü çeyrekte ise 115 dolar olması bekleniyor.
Öte yandan, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol ihracat akışının bu hafta sonundan itibaren toparlanmaya başlaması durumunda öngörülen rakamlar üçüncü çeyrekte 82 dolar, dördüncü çeyrekte ise 80 dolar seviyesinde.
Hürmüz Boğazı'nın kritik önemi
Hürmüz Boğazı, Umman ile İran arasında yer alan ve Basra Körfezi’ni açık denizlere bağlayan, dünyanın en stratejik petrol geçiş noktasıdır.
Dünyada tüketilen petrolün yaklaşık yüzde 20-25'i (günlük ortalama 20-21 milyon varil) bu dar boğazdan geçer.
Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt ve Katar gibi dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz (LNG) üreticilerinin dış dünyaya açılan ana kapısıdır.
