Dünyaca ünlü yatırım bankasından petrol fiyatları için 3 senaryo

Dünyaca ünlü yatırım bankasından petrol fiyatları için 3 senaryo

Sputnik Türkiye

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına cevaben Hürmüz Boğazı'nı kapatması, petrol fiyatlarında keskin hareketlere yol açarken dünyaca ünlü bir banka bu... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T13:45+0300

2026-04-09T13:45+0300

2026-04-09T13:45+0300

ABD merkezli Goldman Sachs analistleri, Hürmüz Boğazı'nın bir ay daha kapalı kalması durumunda Brent petrolün ortalama varil fiyatının yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde seyredeceğini öngörüyor.Boğazın daha uzun süre kapalı kalması senaryosunda ise, Brent petrolün ortalama fiyatının üçüncü çeyrekte 120 dolar, dördüncü çeyrekte ise 115 dolar olması bekleniyor.Öte yandan, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol ihracat akışının bu hafta sonundan itibaren toparlanmaya başlaması durumunda öngörülen rakamlar üçüncü çeyrekte 82 dolar, dördüncü çeyrekte ise 80 dolar seviyesinde.Hürmüz Boğazı'nın kritik önemiHürmüz Boğazı, Umman ile İran arasında yer alan ve Basra Körfezi’ni açık denizlere bağlayan, dünyanın en stratejik petrol geçiş noktasıdır.Dünyada tüketilen petrolün yaklaşık yüzde 20-25'i (günlük ortalama 20-21 milyon varil) bu dar boğazdan geçer.Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt ve Katar gibi dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz (LNG) üreticilerinin dış dünyaya açılan ana kapısıdır.

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye

hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, goldman sachs, abd, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol fiyatları