İran'dan ABD'nin uranyum zenginleştirme 'engeline' yanıt: 'Savaşla elde edemediğini müzakereyle alamayacak'
Sputnik Türkiye
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, ABD'nin İran'a uranyum zenginleştirmeyi durdurması talebinin yerine getirilmeyeceğini söyledi. İslami, 'savaşla elde... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T13:15+0300
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD'nin İran'a uranyum zenginleştirmeyi durdurması taleplerini kabul etmeyeceklerini söyledi.
İran medyasından ISNA'nın haberine göre İslami, ABD'nin "savaşla elde edemediğini müzakere masasında alamayacağını" ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
Bu acımasız savaş dahil olmak üzere tüm düşman komploları ve eylemleri sonuç vermedi ve şimdi müzakereler yoluyla bir sonuca varmak istiyorlarsa bu sadece kendi ve Siyonistlerin zevki içindir.
Düşmanların zenginleştirmeyi sınırlama talepleri yerine getirilmeyecek. İran'ın zenginleştirme programını sınırlama iddiaları ve talepleri, sadece mezara kadar gidecek dileklerdir.
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, İran'a ilettikleri 15 maddelik teklifin çoğunda hemfikir olduklarını belirtmiş, 'İran'ın uranyum zenginleştirme yapmayacağını' ileri sürmüştü.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Trump'ın bu açıklaması üzerine ABD'nin şimdiden barış planının 3 maddesini ihlal ettiğini söylemiş, bu maddelerden birinin de 'İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesi' olduğunu söylemişti.