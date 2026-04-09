İsrail ordusu: Hizbullah lideri Naim Kasım'ın kişisel asistanı ve yeğeni Ali Yusuf Harşi öldürüldü

Dün (Çarşamba), IDF Beyrut bölgesinde saldırı düzenleyerek, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın kişisel sekreteri ve yeğeni olan Ali Yusuf Harşi’yi etkisiz hale getirdi.

Harşi, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın yakın bir çalışma arkadaşı ve kişisel danışmanıydı ve ofisinin yönetimi ve güvenliğinde merkezi bir rol oynuyordu.

Gece boyunca IDF, Hizbullah teröristleri ve komutanlarının Lübnan’da Litani Nehri’nin kuzeyinden güneyine binlerce silah, roket ve fırlatıcı taşımak için kullandığı iki önemli geçiş noktasını hedef aldı.

Ayrıca, güney Lübnan’da Hizbullah terör örgütü tarafından kullanılan yaklaşık 10 silah depolama tesisi, roket fırlatıcı ve komuta merkezi de vuruldu.