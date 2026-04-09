İran, geçişler tekrar başlarsa, ateşkes süresince Hürmüz’den geçişler için kripto ödeme kabul edecek

İran’ın petrol ihracatçıları birliği, geçiş ücretinin kripto para birimiyle ödeneceğini ve gemilerin silah açısından izleneceğini söylüyor. Ayrıntılar haberde...

2026-04-09T12:46+0300

İran, iki haftalık ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçiş üzerindeki kontrolünü elinde tutmak amacıyla, petrol tankerlerinin geçiş ücretlerini kripto para birimiyle ödemelerini talep edecek.İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hüseyni, çarşamba günü Lübnan'daki gelişmelere istinaden geçişlerin tekrar askıya alındığının bildirilmesinden önce Londra merkezli Financial Times'a yaptığı açıklamada, İran'ın geçiş yapan her tankerden geçiş ücreti toplamak ve her gemiyi değerlendirmek istediğini aktardı.Dün iki tankerden sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının sürmesi nedeniyle geçişlerin tekrar durdurulmasından önce Hüseyni, geçiş yapan her tankerin kargosu hakkında yetkililere e-posta göndermesi gerektiğini, ardından İran'ın onlara dijital para birimleriyle ödenecek geçiş ücretini bildireceğini söyledi.Tarifenin varil başına 1 dolar olduğunu, boş tankerlerin ise serbestçe geçebileceğini ekledi. Hüseyni, "E-posta ulaştıktan ve İran değerlendirmesini tamamladıktan sonra, gemilere bitcoin ile ödeme yapmak için birkaç saniye veriliyor ve böylece yaptırımlar nedeniyle izlenememeleri veya el konulamamaları sağlanıyor" diye ekledi. Devletle yakın işbirliği içinde çalışan sektör derneğinin sözcüsü Hüseyni, "İran, bu iki haftanın silah transferi için kullanılmamasını sağlamak için boğazdan giren ve çıkanları izlemeye ihtiyaç duyuyor" derken ekledi:İsrail’in Lübnan saldırıları yüzünden askıya alındıBoğazdan geçiş şartlarına ilişkin kararlar İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınıyor. Hüseyni'nin açıklamaları, İran'ın tankerlerin kıyı şeridine yakın kuzey rotasını kullanmasını şart koşacağını gösteriyor ve bu da Batılı veya Körfez ülkeleriyle bağlantılı gemilerin geçiş riskini göze alıp almayacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor.Yaklaşık 175 milyon varil ham petrol bekliyorVeri analizi şirketi Kpler verilerine göre, Körfez'de şu anda 187 tankere yaklaşık 175 milyon varil ham petrol ve rafine ürün yüklenmiş durumda. Bu da boğazdaki gelişmelere bağlı olarak hareket etmeye başlayabilir.Sektör yöneticileri, güvenli bir şekilde geçiş mümkün olur olmaz Körfez'den çıkmak için 300 ila 400 geminin beklediğini tahmin ediyor ve bir yönetici durumu ‘otopark’ olarak tanımlıyor.

