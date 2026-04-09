https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/ilber-ortaylinin-adi-ankarada-yasatilacak-1104883116.html

İlber Ortaylı'nın adı Ankara'da yaşatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 84. Cadde'nin adı Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi olarak değiştirildi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104241801_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b68034cff5846c5e149c8ca035a062bd.jpg

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin nisan ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.İlber Ortaylı'nın adı caddeye verildiOturumda, geçen ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın adının, Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'ndeki 84. Cadde'ye verilmesine ilişkin AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin ortak önergesi ele alındı.Caddenin adının "Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi" olarak değiştirilmesine dair önerge, oturuma katılan 110 üyenin oybirliğiyle kabul edildi.Ankaragücü CaddesiAyrıca, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi sınırları içinde yer alan Çarşıyolu Caddesi'nin adının "Ankaragücü Caddesi" olarak değiştirilmesine yönelik önerge de görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

