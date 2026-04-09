İlber Ortaylı'nın adı Ankara'da yaşatılacak
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 84. Cadde'nin adı Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi olarak değiştirildi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
09:56 09.04.2026
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 84. Cadde'nin adı Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi olarak değiştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin nisan ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.
Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

İlber Ortaylı'nın adı caddeye verildi

Oturumda, geçen ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın adının, Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'ndeki 84. Cadde'ye verilmesine ilişkin AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin ortak önergesi ele alındı.
Caddenin adının "Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi" olarak değiştirilmesine dair önerge, oturuma katılan 110 üyenin oybirliğiyle kabul edildi.

Ankaragücü Caddesi

Ayrıca, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi sınırları içinde yer alan Çarşıyolu Caddesi'nin adının "Ankaragücü Caddesi" olarak değiştirilmesine yönelik önerge de görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
