https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/ilber-ortaylinin-adi-ankarada-yasatilacak-1104883116.html
İlber Ortaylı'nın adı Ankara'da yaşatılacak
İlber Ortaylı'nın adı Ankara'da yaşatılacak
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 84. Cadde'nin adı Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi olarak değiştirildi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T09:56+0300
2026-04-09T09:56+0300
2026-04-09T09:56+0300
yaşam
i̇lber ortaylı
ankara
sokak
cadde
i̇sim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104241801_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b68034cff5846c5e149c8ca035a062bd.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin nisan ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.İlber Ortaylı'nın adı caddeye verildiOturumda, geçen ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın adının, Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'ndeki 84. Cadde'ye verilmesine ilişkin AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin ortak önergesi ele alındı.Caddenin adının "Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi" olarak değiştirilmesine dair önerge, oturuma katılan 110 üyenin oybirliğiyle kabul edildi.Ankaragücü CaddesiAyrıca, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi sınırları içinde yer alan Çarşıyolu Caddesi'nin adının "Ankaragücü Caddesi" olarak değiştirilmesine yönelik önerge de görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104241801_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd553a94c0c325724767811b6365fbc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇lber ortaylı, ankara, sokak, cadde, i̇sim
i̇lber ortaylı, ankara, sokak, cadde, i̇sim
İlber Ortaylı'nın adı Ankara'da yaşatılacak
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 84. Cadde'nin adı Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi olarak değiştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin nisan ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.
Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.
İlber Ortaylı'nın adı caddeye verildi
Oturumda, geçen ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın adının, Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'ndeki 84. Cadde'ye verilmesine ilişkin AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin ortak önergesi ele alındı.
Caddenin adının "Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi" olarak değiştirilmesine dair önerge, oturuma katılan 110 üyenin oybirliğiyle kabul edildi.
Ayrıca, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi sınırları içinde yer alan Çarşıyolu Caddesi'nin adının "Ankaragücü Caddesi" olarak değiştirilmesine yönelik önerge de görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.