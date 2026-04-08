Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte 4 metro projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T13:29+0300
2026-04-08T13:29+0300
2026-04-08T13:31+0300
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte 4 metro projesini hayata geçireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Koru–Yaşamkent–Bağlıca, Kızılay–Dikmen, Çayyolu–Sincan ve temeli atılan Dikimevi–Natoyolu hatlarıyla toplam 44 kilometrelik yeni metro ağını hayata geçirme çalışmalarımız sürüyor" denildi. Hangi metro hatları hayata geçirilecek?ABB'den yapılan açıklamaya göre; 9,36 kilometrelik M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı, 15,25 kilometrelik M5 Kızılay-Dikmen hattı, 12,5 kilometrelik M6 Çayyolu-Sincan bağlantı hattı ve 7,43 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu hattı metro projeleri tamamlandı. Projelerin öne çıkan başlıklarından biri, M2 hattının Koru’dan Yaşamkent ve Bağlıca’ya uzatılması. Yaklaşık 9,36 kilometrelik bu hat; Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi çevresini doğrudan metro ağına bağlayarak bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.YHT ile entegrasyonu sağlanacakM6 bağlantı hattı ise Çayyolu ile Sincan arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak. Eryaman YHT istasyonuna da hizmet verecek şekilde projelendirildi.Toplamda 44 kilometreyi aşan uzunluk ve 30’dan fazla istasyonla planlanan bu projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onay süreçleri tamamlandığı belirtilirken, M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca Uzatma Hattı yatırım programına alındığı diğer hatların ise yatırım programına alınmasına yönelik onay beklendiği kaydedildi.
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
ankara, metro, metro hattı, abb, kızılay
ankara, metro, metro hattı, abb, kızılay
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
13:29 08.04.2026 (güncellendi: 13:31 08.04.2026)
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte 4 metro projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte 4 metro projesini hayata geçireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Koru–Yaşamkent–Bağlıca, Kızılay–Dikmen, Çayyolu–Sincan ve temeli atılan Dikimevi–Natoyolu hatlarıyla toplam 44 kilometrelik yeni metro ağını hayata geçirme çalışmalarımız sürüyor" denildi.
Hangi metro hatları hayata geçirilecek?
ABB'den yapılan açıklamaya göre; 9,36 kilometrelik M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı, 15,25 kilometrelik M5 Kızılay-Dikmen hattı, 12,5 kilometrelik M6 Çayyolu-Sincan bağlantı hattı ve 7,43 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu hattı metro projeleri tamamlandı.
Projelerin öne çıkan başlıklarından biri, M2 hattının Koru’dan Yaşamkent ve Bağlıca’ya uzatılması. Yaklaşık 9,36 kilometrelik bu hat; Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi çevresini doğrudan metro ağına bağlayarak bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.
YHT ile entegrasyonu sağlanacak
M6 bağlantı hattı ise Çayyolu ile Sincan arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak. Eryaman YHT istasyonuna da hizmet verecek şekilde projelendirildi.
Toplamda 44 kilometreyi aşan uzunluk ve 30’dan fazla istasyonla planlanan bu projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onay süreçleri tamamlandığı belirtilirken, M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca Uzatma Hattı yatırım programına alındığı diğer hatların ise yatırım programına alınmasına yönelik onay beklendiği kaydedildi.