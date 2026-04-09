İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/icisleri-bakanligi-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1104897209.html
İçişleri Bakanlığı uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, birçok ilde beklenen kuvvetli sağanak ve kar yağışı nedeniyle sel, su baskını ve çığ riskine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji verilerine... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T15:22+0300
i̇çişleri bakanlığı
kar
i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
sağanak
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919626_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8e5a9de5b713c257467ab1b95c4f596.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/akaryakitta-fiyatlar-bu-gece-yarisi-degisecek-motorin-ve-benzine-indirim-geliyor-1104896672.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100919626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_129025e42b058f136b533e2c92e59ddc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:22 09.04.2026
© AA / Hilmi Tunahan KarakayaKar yağışı
Abone ol
İçişleri Bakanlığı, birçok ilde beklenen kuvvetli sağanak ve kar yağışı nedeniyle sel, su baskını ve çığ riskine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji verilerine dayanan açıklamada, özellikle doğu ve güneydoğuda etkili olacak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bugün hangi illerde yağış bekleniyor?

Açıklamada, bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak öngörülürken, bu illerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yarın yağış etkisini artıracak

Yarın ise Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Ayrıca Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
EKONOMİ
Akaryakıtta fiyatlar bu gece yarısı değişecek: Motorin ve benzine indirim geliyor
15:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала