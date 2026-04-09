İçişleri Bakanlığı uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, birçok ilde beklenen kuvvetli sağanak ve kar yağışı nedeniyle sel, su baskını ve çığ riskine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji verilerine... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T15:22+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/akaryakitta-fiyatlar-bu-gece-yarisi-degisecek-motorin-ve-benzine-indirim-geliyor-1104896672.html
İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Bugün hangi illerde yağış bekleniyor?
Açıklamada, bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak öngörülürken, bu illerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Yarın yağış etkisini artıracak
Yarın ise Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Ayrıca Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."