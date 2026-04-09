Akaryakıtta fiyatlar bu gece yarısı değişecek: Motorin ve benzine indirim geliyor
Akaryakıtta fiyatlar bu gece yarısı değişecek: Motorin ve benzine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. 10 Nisan gece yarısından itibaren motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL indirim bekleniyor. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T15:11+0300
2026-04-09T15:11+0300
2026-04-09T15:12+0300
Akaryakıtta bu gece yarısı fiyatlar değişecek. ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte yükselen petrol fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes sonrası düşüşe geçti.Petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre 10 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere:Ankara ve İzmir’de fiyatlarAnkara’da:İzmir’de:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/akaryakitta-cifte-indirim-beklentisi-benzin-ve-motorinde-fiyatlar-degisecek-1104849081.html
motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
Akaryakıtta fiyatlar bu gece yarısı değişecek: Motorin ve benzine indirim geliyor
15:11 09.04.2026 (güncellendi: 15:12 09.04.2026)
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. 10 Nisan gece yarısından itibaren motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL indirim bekleniyor.
Akaryakıtta bu gece yarısı fiyatlar değişecek. ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte yükselen petrol fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes sonrası düşüşe geçti.
Petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre 10 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere:
Motorine 12 lira 88 kuruş indirim Benzine 1 lira 5 kuruş indirim
yapılması öngörülüyor.
Avrupa Yakası benzin: 63,25 TL
Avrupa Yakası motorin: 85,29 TL
Avrupa Yakası LPG: 34,99 TL
Anadolu Yakası benzin: 63,10 TL
Anadolu Yakası motorin: 85,14 TL
Anadolu Yakası LPG: 34,39 TL
Ankara ve İzmir’de fiyatlar