Akaryakıtta fiyatlar bu gece yarısı değişecek: Motorin ve benzine indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. 10 Nisan gece yarısından itibaren motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL indirim bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/akaryakitta-cifte-indirim-beklentisi-benzin-ve-motorinde-fiyatlar-degisecek-1104849081.html
15:11 09.04.2026 (güncellendi: 15:12 09.04.2026)
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. 10 Nisan gece yarısından itibaren motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL indirim bekleniyor.
Akaryakıtta bu gece yarısı fiyatlar değişecek. ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte yükselen petrol fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes sonrası düşüşe geçti.
Petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre 10 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere:
Motorine 12 lira 88 kuruş indirim
Benzine 1 lira 5 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.
Avrupa Yakası benzin: 63,25 TL
Avrupa Yakası motorin: 85,29 TL
Avrupa Yakası LPG: 34,99 TL
Anadolu Yakası benzin: 63,10 TL
Anadolu Yakası motorin: 85,14 TL
Anadolu Yakası LPG: 34,39 TL

Ankara ve İzmir’de fiyatlar

Ankara’da:
Benzin: 64,22 TL
Motorin: 86,42 TL
LPG: 34,87 TL
İzmir’de:
Benzin: 64,50 TL
Motorin: 86,70 TL
LPG: 34,79 TL
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
EKONOMİ
Akaryakıtta çifte indirim beklentisi: Benzin ve motorinde fiyatlar değişecek
Dün, 09:32
