Hamaney: Hürmüz Boğazı yönetiminde yeni bir aşamaya geçeceğiz
Sputnik Türkiye
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdüreceğini ve yönetimi “yeni bir aşamaya” taşıyacağını açıkladı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T22:21+0300
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdüreceğini belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimini mutlaka yeni bir aşamaya taşıyacağız” dedi.Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti’nin uğranılan zarar ve dökülen kan için tazminat talep edeceğini vurgulayarak, İran halkının “üçüncü destansı kutsal savunmada zafer kazandığını” ifade etti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda ülke için acı sonuçlar doğuracağını belirtmişti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde gemi geçişinin, ABD tarafının yükümlülüklerini yerine getirmesiyle mümkün olacağını dile getirmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini söyleyerek, bu saldırıların ABD ile yapılan müzakereleri tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/trump-anlasma-yapmazlarsa-sonuc-cok-aci-verici-olacak-1104905756.html
