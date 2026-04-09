Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/hamaney-hurmuz-bogazi-yonetiminde-yeni-bir-asamaya-gececegiz-1104906776.html
Hamaney: Hürmüz Boğazı yönetiminde yeni bir aşamaya geçeceğiz
Hamaney: Hürmüz Boğazı yönetiminde yeni bir aşamaya geçeceğiz
Sputnik Türkiye
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdüreceğini ve yönetimi “yeni bir aşamaya” taşıyacağını açıkladı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T22:21+0300
2026-04-09T22:21+0300
dünya
mücteba hamaney
i̇ran
hürmüz boğazı
ortadoğu
donald trump
abbas arakçi
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104125080_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b264ede8eee6e0f1bf2477a7fb124cd1.jpg
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdüreceğini belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimini mutlaka yeni bir aşamaya taşıyacağız” dedi.Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti’nin uğranılan zarar ve dökülen kan için tazminat talep edeceğini vurgulayarak, İran halkının “üçüncü destansı kutsal savunmada zafer kazandığını” ifade etti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda ülke için acı sonuçlar doğuracağını belirtmişti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde gemi geçişinin, ABD tarafının yükümlülüklerini yerine getirmesiyle mümkün olacağını dile getirmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini söyleyerek, bu saldırıların ABD ile yapılan müzakereleri tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104125080_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b2fe50b631e56ca632d45be5e3d688e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mücteba hamaney, i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, donald trump, abbas arakçi, abd
mücteba hamaney, i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, donald trump, abbas arakçi, abd

Hamaney: Hürmüz Boğazı yönetiminde yeni bir aşamaya geçeceğiz

22:21 09.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdüreceğini ve yönetimi “yeni bir aşamaya” taşıyacağını açıkladı.
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdüreceğini belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimini mutlaka yeni bir aşamaya taşıyacağız” dedi.
Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti’nin uğranılan zarar ve dökülen kan için tazminat talep edeceğini vurgulayarak, İran halkının “üçüncü destansı kutsal savunmada zafer kazandığını” ifade etti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda ülke için acı sonuçlar doğuracağını belirtmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde gemi geçişinin, ABD tarafının yükümlülüklerini yerine getirmesiyle mümkün olacağını dile getirmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini söyleyerek, bu saldırıların ABD ile yapılan müzakereleri tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала