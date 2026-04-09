Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen 26 gemisi için adım atılmasını istedi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin ardından ülkesine ait 26 gemi ile mürettebatının Hürmüz Boğazı'ndan güvenli...

2026-04-09T14:31+0300

Güney Kore basının haberine göre Lee, üst düzey yardımcılarıyla yaptığı toplantıda ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin sonuçlarına dair iyimser olmak için “henüz çok erken” olduğunu belirtti.Güney Kore’ye ait gemiler ve mürettebatın güvenli şekilde geri dönmesini sağlamak amacıyla tüm diplomatik kaynakların devreye sokulması çağrısında bulunan Lee, yetkililerden uluslararası toplumla yakın işbirliği yapmalarını istedi.Lee, “Orta Doğu’daki savaşın nasıl ve ne zaman sona ereceğinden bağımsız olarak, öncekinden daha farklı ve yeni bir dünyanın ortaya çıkacağını” dile getirerek, yetkililerin gelecek için hazırlık yapmaları gerektiğinin altını çizdi.Hürmüz Boğazı’nın yer aldığı bölgede Güney Kore'ye ait toplam 173 personelin olduğu 26 geminin bulunduğu belirtiliyor.ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

