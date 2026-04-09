https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/filistin-disisleri-bakani-filistin-sorunu-cozumlenemezse-bolge-alevler-icinde-kalir-1104890449.html

Filistin Dışişleri Bakanı: Filistin sorunu çözümlenemezse bölge alevler içinde kalır

Sputnik Türkiye

Ortadoğu bölgesi için kapsamlı bir anlaşmanın siyasi ve stratejik bir zorunluluk olduğunu kaydeden Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, ancak Filistin... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T13:26+0300

dünya

ortadoğu

filistin

i̇srail-filistin

i̇srail-filistin sorunu

i̇srail

abd

lübnan

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/05/1077084458_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_8e9f8dc9fea27f9c1a7a86c6d9bf05d7.jpg

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD-İran ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.Diyalog diline öncelik verilmesi ve sürdürülebilir bir ateşkes yönünde ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Ağabekyan, ancak sahada yaşananların endişe verici ve buna aykırı olduğunu kaydederek şunu dedi:Lübnan dün “en vahşi saldırılarından birine” maruz kaldığını ve birçok anlaşma maddesinin ihlal edilmesinin tartışmalara yol açtığını dile getirerek, "İsrail'in yıllardır üzerinde çalıştığı kendi planları var, ancak bölgede bir gerilim tırmandığında özellikle saldırganlaşıyor" ifadesini kullandı.Ağabekyan, İsrail’in Filistin topraklarındaki varlığını genişletmek için mevcut durumdan faydalandığı yönündeki endişelerle ilgili şunu anlattı:Ağabekyan, “Filistin sorununa temel bir çözüm bulmanın zamanı geldi” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/lubnan-tarim-bakani-israil-savas-sucu-isledi-1104889346.html

filistin

i̇srail

abd

lübnan

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

