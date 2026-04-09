Filistin Dışişleri Bakanı: Filistin sorunu çözümlenemezse bölge alevler içinde kalır
Ortadoğu bölgesi için kapsamlı bir anlaşmanın siyasi ve stratejik bir zorunluluk olduğunu kaydeden Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, ancak Filistin... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
Ortadoğu bölgesi için kapsamlı bir anlaşmanın siyasi ve stratejik bir zorunluluk olduğunu kaydeden Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, ancak Filistin sorununun çözüme kavuşturulmadığı sürece bölgenin alevler içinde kalmaya devam edeceğini belirtti.
Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD-İran ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Diyalog diline öncelik verilmesi ve sürdürülebilir bir ateşkes yönünde ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Ağabekyan, ancak sahada yaşananların endişe verici ve buna aykırı olduğunu kaydederek şunu dedi:
Bölge için kapsamlı bir anlaşma, siyasi ve stratejik bir zorunluluk, ancak Filistin sorunu çözümlenmediği sürece bölge alevler içinde kalmaya devam edecek.
Lübnan dün “en vahşi saldırılarından birine” maruz kaldığını ve birçok anlaşma maddesinin ihlal edilmesinin tartışmalara yol açtığını dile getirerek, "İsrail'in yıllardır üzerinde çalıştığı kendi planları var, ancak bölgede bir gerilim tırmandığında özellikle saldırganlaşıyor" ifadesini kullandı.
Ağabekyan, İsrail’in Filistin topraklarındaki varlığını genişletmek için mevcut durumdan faydalandığı yönündeki endişelerle ilgili şunu anlattı:
Medyaya baktığınızda, tüm sorunlara rağmen Filistin meselesinin odak noktası olmadığını görürsünüz, çünkü dünyanın gözleri daha büyük bir şeye çevrilmiş durumda. Bu nedenle, özellikle Filistin meselesinin artık öncelik olmadığı yeni bir bölgesel gerçekliğin ortaya çıkması göz önüne alındığında, dünyaya İsrail’in ihlallerini ve Filistin’in haklarını hatırlatmak gerek.
Ağabekyan, “Filistin sorununa temel bir çözüm bulmanın zamanı geldi” diye ekledi.
