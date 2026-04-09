Fidan: Ateşkes için 2 hafta yetmeyebilir
18:01 09.04.2026 (güncellendi: 18:41 09.04.2026)
© Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Ankara’da Suriyeli mevkidaşı Şeybani’yi ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgenin en büyük sınavından geçtiğini söylerken "Ateşkes için 2 haftanın yetmeyebileceğini" aktardı. Bakan, "Ateşkes, Lübnan'ı da kapsamalı, İsrail bölgeyi uçuruma sürüklüyor" dedi ve "Netanyahu hükümetinin sabote etmesine kesinlikle izin verilmemeli" diye ekledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bölgemiz yakın zamanda başlayan savaşla birlikte yakın tarihin en büyük sınavıyla karşı karşıya kalmıştır.
Pakistan’da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri büyük önem taşımaktadır.
Ortaklarımızla, müttefiklerimizle yakın bir temas içerisinde bulunduk. savaşı bitirmeye yönelik
Kardeş Pakistan’ın aktif şekilde destek verdiğimiz ateşkes çabalarının oluşmasından memnuniyet duyuyoruz.
İsrail’in ateşkesi bozmaya yönelik eylemlerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması gerekmektedir. Ayrıca, gerekli her türlü katkıyı vermeye hazırız.
Deklare edilen planlarda içinde bölgesel güvenliğin de bulunduğu zor başlıklar var. İki hafta yeterli olmayabilir.
Taraflar mutabık kalırsa bu iki hafta uzatılabilir. Dileğimiz bunun iyi niyetle sonuçlanması. Dünyanın buna ihtiyacı var.
Savaş vesilesiyle ortaya çıkan yeni başlıklar var. Bunlardan birisi Hürmüz. Hürmüz Boğazı’nın tüm dünyayı etkileyen bir geçiş koridoru olduğunu bütün dünya gördü.
'Ateşkes Lübnan'ı da kapsamalı, İsrail bölgeyi uçuruma sürüklüyor'
İsrail, Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır. Ateşkes Lübnan'ı da kapsamalı.
Dünya kamuoyu İsrail’in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı.
İsrail bölgeyi uçuruma sürüklüyor.
İsrail, Gazze’deki soykırımı Lübnan’a taşımaktadır. İsrail katliamı yüzlerce cana mal olmakta, bölgeyi daha da derin bir insani krize sokmaktadır.
Netanyahu hükümetinin bölgedeki ateşkesi ve müzakere süreçlerini bir kez daha sabote etmesine kesinlikle izin verilmemeli.
İsrail ilk dakikalarda oyunbozanlık yaptı ve İsrail şimdiye kadar Lübnan’a yapmadığı kadar ağır bir saldırı yaptı.
Müzakerelerde tartışılacak olan konular çok zor başlıklar, bunların bir kısmı daha önce Amerika ve İran arasında yapılan görüşmelerde de konuşulan konular. Özellikle uranyum zenginleştirme konusunda ihtilaflar var. Nükleer konuda bile görüş farklılıkları olabilir.
Daha önce tartışmadıkları ve savaş vesilesiyle konuştukları durumlar var bunlardan birisi Hürmüz Boğazı’nın durumu. Hürmüz Boğazı’nın tüm dünyayı etkileyen bir geçiş koridoru olduğunu bütün dünya gördü.