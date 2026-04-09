Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/fidan-israil-bolgeyi-ucuruma-surukluyor-netanyahu-hukumetinin-ateskesi-sabote-etmesine-izin-1104901953.html
Fidan: Ateşkes için 2 hafta yetmeyebilir
Sputnik Türkiye
Ankara'da Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yi ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgenin en büyük sınavından geçtiğini söylerken "Ateşkes için 2 haftanın... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T18:01+0300
2026-04-09T18:41+0300
dünya
hakan fidan
i̇srail
pakistan
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104901797_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_78ccf437149d96d8bdc65ed28f09f59e.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Ateşkes Lübnan'ı da kapsamalı, İsrail bölgeyi uçuruma sürüklüyor''Bölgenin en büyük sınavı'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/pakistandaki-gorusmelerde-irani-meclis-baskani-kalibaf-temsil-edecek-1104854799.html
i̇srail
pakistan
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104901797_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0198235ff0f14321d0c635564e5b471a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Fidan: Ateşkes için 2 hafta yetmeyebilir

18:01 09.04.2026 (güncellendi: 18:41 09.04.2026)
© Dışişleri BakanlığıFidan, Şeybani
Fidan, Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Ankara’da Suriyeli mevkidaşı Şeybani’yi ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgenin en büyük sınavından geçtiğini söylerken "Ateşkes için 2 haftanın yetmeyebileceğini" aktardı. Bakan, "Ateşkes, Lübnan'ı da kapsamalı, İsrail bölgeyi uçuruma sürüklüyor" dedi ve "Netanyahu hükümetinin sabote etmesine kesinlikle izin verilmemeli" diye ekledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bölgemiz yakın zamanda başlayan savaşla birlikte yakın tarihin en büyük sınavıyla karşı karşıya kalmıştır.
Pakistan’da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri büyük önem taşımaktadır.
Ortaklarımızla, müttefiklerimizle yakın bir temas içerisinde bulunduk. savaşı bitirmeye yönelik
Kardeş Pakistan’ın aktif şekilde destek verdiğimiz ateşkes çabalarının oluşmasından memnuniyet duyuyoruz.
pakistan’da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri büyük önem taşımaktadır.
İsrail’in ateşkesi bozmaya yönelik eylemlerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması gerekmektedir. Ayrıca, gerekli her türlü katkıyı vermeye hazırız.
Deklare edilen planlarda içinde bölgesel güvenliğin de bulunduğu zor başlıklar var. İki hafta yeterli olmayabilir.
Taraflar mutabık kalırsa bu iki hafta uzatılabilir. Dileğimiz bunun iyi niyetle sonuçlanması. Dünyanın buna ihtiyacı var.
Savaş vesilesiyle ortaya çıkan yeni başlıklar var. Bunlardan birisi Hürmüz. Hürmüz Boğazı’nın tüm dünyayı etkileyen bir geçiş koridoru olduğunu bütün dünya gördü.

'Ateşkes Lübnan'ı da kapsamalı, İsrail bölgeyi uçuruma sürüklüyor'

İsrail, Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır. Ateşkes Lübnan'ı da kapsamalı.
Dünya kamuoyu İsrail’in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı.
İsrail bölgeyi uçuruma sürüklüyor.
İsrail, Gazze’deki soykırımı Lübnan’a taşımaktadır. İsrail katliamı yüzlerce cana mal olmakta, bölgeyi daha da derin bir insani krize sokmaktadır.
Netanyahu hükümetinin bölgedeki ateşkesi ve müzakere süreçlerini bir kez daha sabote etmesine kesinlikle izin verilmemeli.
İsrail ilk dakikalarda oyunbozanlık yaptı ve İsrail şimdiye kadar Lübnan’a yapmadığı kadar ağır bir saldırı yaptı.
Müzakerelerde tartışılacak olan konular çok zor başlıklar, bunların bir kısmı daha önce Amerika ve İran arasında yapılan görüşmelerde de konuşulan konular. Özellikle uranyum zenginleştirme konusunda ihtilaflar var. Nükleer konuda bile görüş farklılıkları olabilir.
Daha önce tartışmadıkları ve savaş vesilesiyle konuştukları durumlar var bunlardan birisi Hürmüz Boğazı’nın durumu. Hürmüz Boğazı’nın tüm dünyayı etkileyen bir geçiş koridoru olduğunu bütün dünya gördü.

'Bölgenin en büyük sınavı'

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
DÜNYA
Pakistan'daki görüşmelerde İran'ı Meclis Başkanı Kalibaf temsil edecek
Dün, 12:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала