Pakistan'daki görüşmelerde İran'ı Meclis Başkanı Kalibaf temsil edecek

İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak müzakerelerde Tahran yönetimini Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın temsil edeceği... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, 10 Nisan'da yapılacak görüşmelerde İran müzakere heyetine Meclis Başkanı Kalibaf, ABD heyetine ise Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlık edecek.ABD-İran arasındaki geçici ateşkesABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

