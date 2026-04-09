Fico, Slovakya'yı Nazilerden özgürleştiren Sovyet askerlerine teşekkür
Slovakya Başbakanı Fico, ülkesini faşizmden kurtaran Sovyet askerlerine teşekkür etti. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T15:00+0300
Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'daki Slavin Anıtı'nda düzenlenen bir anma törenine katıldı.
Kızıl Ordu ve Romanya Ordusu'nun Slovakya'nın kurtuluşuna yaptığı katkıyı vurgulayan Başbakan, ülkeye barışı getirenlerin bu güçler olduğunu söyledi.
Fico, “En büyük ve öncelikli teşekkürümüz, Slovakya ve Bratislava'nın kurtuluşu ve bize barışın getirilmesindeki katkılarından dolayı Kızıl Ordu ve Romanya Ordusu'nun genç erkek ve kadınlarına ait” ifadesini kullandı.
Bratislava'da, kentin Nazi işgalcilerinden kurtuluşunun yıldönümüne anma töreni düzenlendi. Kent, 4 Nisan 1945'te özgürlüğüne kavuşmuştu, ancak bu yılki kutlamalar Paskalya ile çakışması nedeniyle 8 Nisan'a alındı.
Slavin Anıtı, kenti özgürleştirmek için hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin anısına yapılmıştı. Anıt kompleksinin içinde 6 bin 800'den fazla askerin mezarı bulunuyor.