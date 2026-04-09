Enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı: İbrahim Tatlıses'in ameliyat tarihi netleşti
Enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı: İbrahim Tatlıses'in ameliyat tarihi netleşti
Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyat olacağı... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T11:38+0300
2026-04-09T11:38+0300
yaşam
i̇brahim tatlıses
hülya avşar
safra kesesi
ameliyat
enfeksiyon
11:38 09.04.2026
© İHA / BERK SOYDAN-AW269804İbrahim Tatlıses
Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyat olacağı belirtildi.
Yurt dışındaki konserlerinin ardından Türkiye'ye döndüğünde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Enfeksiyon tedavisi yoğun bakımda süren Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı belirtildi.

Cumartesi günü ameliyat olacak

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in son olarak ameliyat tarihi açıklandı. Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı belirtilirken, operasyon öncesinde enfeksiyonun kontrol altına alınması için tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hülya Avşar ziyaretine geldi

Tedavisi devam eden Tatlıses'e moral ziyareti ise eski dostu Hülya Avşar'dan geldi. Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, Tatlıses'i gördüğünü ve durumunun umut verici olduğunu belirtti. Habertürk'te yer alan habere göre Avşar, ziyareti sırasında keyifli anlar geçirdiklerini ifade ederek "Gayet iyi gördüm, güldük, konuştuk" diyerek ünlü ismin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Avşar, tedavinin olumlu sonuçlandığını ve kısa süre içerisinde yoğun bakım ya da gözlem sürecinin tamamlanacağını belirterek "Kısa süre içinde normal odaya geçecek" ifadelerini kullandı.
