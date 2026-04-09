https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/cimsa-cbk-mersin-fiba-kadinlar-avrupa-kupasi-sampiyonu-oldu-1104906567.html
Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu oldu
Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu oldu
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçın rövanşında Athinaikos Qualco'ya 77-75 mağlup olmasına rağmen turnuvanın şampiyonu oldu.
2026-04-09T22:11+0300
2026-04-09T22:16+0300
ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı olarak tarihe geçti.Akdeniz ekibi, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçın rövanşında Athinaikos Qualco’ya 77-75 mağlup olmasına rağmen turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.Kupayı daha önce Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi ise 1 kez elde etmişti.
türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basket, basketbol ligi
türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basket, basketbol ligi

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu oldu

22:11 09.04.2026 (güncellendi: 22:16 09.04.2026)
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçın rövanşında Athinaikos Qualco’ya 77-75 mağlup olmasına rağmen turnuvanın şampiyonu oldu.
ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı olarak tarihe geçti.
Akdeniz ekibi, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçın rövanşında Athinaikos Qualco’ya 77-75 mağlup olmasına rağmen turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.
Kupayı daha önce Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi ise 1 kez elde etmişti.
