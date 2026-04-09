Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu oldu
Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu oldu
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçın rövanşında Athinaikos Qualco'ya 77-75 mağlup olmasına rağmen... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T22:11+0300
2026-04-09T22:11+0300
2026-04-09T22:16+0300
ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı olarak tarihe geçti.Akdeniz ekibi, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçın rövanşında Athinaikos Qualco’ya 77-75 mağlup olmasına rağmen turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.Kupayı daha önce Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi ise 1 kez elde etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/galatasaray-kadin-voleybol-takimi-cev-kupasi-sampiyonu-1104874288.html
türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basket, basketbol ligi
Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu oldu
22:11 09.04.2026 (güncellendi: 22:16 09.04.2026)
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçın rövanşında Athinaikos Qualco’ya 77-75 mağlup olmasına rağmen turnuvanın şampiyonu oldu.
ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı olarak tarihe geçti.
Akdeniz ekibi, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçın rövanşında Athinaikos Qualco’ya 77-75 mağlup olmasına rağmen turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.
Kupayı daha önce Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi ise 1 kez elde etmişti.