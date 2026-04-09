Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi. Seçimlerde AK Parti'nin adayı Şahin Biba kazandı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T14:52+0300

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine AK Partili Meclis Üyesi Şahin Biba seçildi.Bursa'da belediye başkanı seçildiMustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından tutuklanması ve geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi, yeni başkan vekilini seçmek için belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.Meclis Başkan Vekili Oktay Yılmaz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, B fıkrası hükümleri gereğince bugün belediye başkan vekilinin seçileceğini kaydetti.CHP aday çıkarmadıToplantıya katılmayan CHP Grubu, vekil seçimi için aday da çıkarmadı. AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Sözcüsü Şahin Biba'yı aday gösterdi.Ardından yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı.Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 61 oy alan Şahin Biba, Belediye Başkan Vekili seçildi.Şahin Biba'dan ilk açıklamaBu süreçte şahsına gösterilen güven, destek ve teveccüh için Cumhur İttifakı üyelerine, teşekkür eden Biba, şunları kaydetti:Biba, makamların gelip geçici olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

