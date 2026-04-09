Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/bursa-buyuksehir-belediyesi-ak-partiye-gecti-1104891208.html
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi. Seçimlerde AK Parti'nin adayı Şahin Biba kazandı. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T13:49+0300
2026-04-09T14:52+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
chp
bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon i̇daresi (buski̇)
bursa
mustafa bozbey
şahin biba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104632451_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_c175fed5b90466f262c4aece81d2235e.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-mustafa-bozbey-tutuklandi-1104766128.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104632451_313:0:2188:1406_1920x0_80_0_0_a1a0a8d15dea727804067c32028787e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa büyükşehir belediyesi, bursa ak parti, bursa büyükşehir seçim
13:49 09.04.2026 (güncellendi: 14:52 09.04.2026)
© FotoğrafBursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi. Seçimlerde AK Parti'nin adayı Şahin Biba kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine AK Partili Meclis Üyesi Şahin Biba seçildi.

Bursa'da belediye başkanı seçildi

Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından tutuklanması ve geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi, yeni başkan vekilini seçmek için belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.
Meclis Başkan Vekili Oktay Yılmaz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, B fıkrası hükümleri gereğince bugün belediye başkan vekilinin seçileceğini kaydetti.

CHP aday çıkarmadı

Toplantıya katılmayan CHP Grubu, vekil seçimi için aday da çıkarmadı. AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Sözcüsü Şahin Biba'yı aday gösterdi.
Ardından yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı.
Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 61 oy alan Şahin Biba, Belediye Başkan Vekili seçildi.

Şahin Biba'dan ilk açıklama

Bu süreçte şahsına gösterilen güven, destek ve teveccüh için Cumhur İttifakı üyelerine, teşekkür eden Biba, şunları kaydetti:
"Demokrasi, milletimizin temsil vasıtasıdır. Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri de bu temsilin şehirler üzerindeki en önemli temsil makamıdır. Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Bursalıların temsilcisidir. Bugün meclisimizin aldığı bu karar da milletimin iradesinin tecellisidir. Millet iradesine saygı, sandıkla oluşan, meclis çoğunluğuna da saygı duymayı gerektirir. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye dağılımı bellidir. Çoğunluk, Cumhur İttifakı'ndadır. Bursa'nın iradesi, sadece bir söylemden değil, meclisteki temsil dağılımından da okunur. Herkesi hukuk içinde işleyen bu demokratik sürece ve milletin meclise yansıyan tercihine saygı duymaya davet ediyorum."
Biba, makamların gelip geçici olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Asıl olan bulunduğumuz görevlerde şehrimize ne kattığımız, insanımıza nasıl dokunduğumuz ve ardımızda nasıl bir hizmet izi bıraktığımızdır. Bizim anlayışımız da görev, unvan değil sorumluluktur. Yetki, ayrıcalık değil millete hizmet vesilesidir. Bu bilinçle hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan tüm enerjimizi ve gayretimizi Bursa'ya hizmete ayıracağız. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın merkezinde mazeret değil hizmet, polemik değil eser üretmek vardır. Tek gündemimiz Bursa, tek önceliğimiz Bursalı hemşerilerimizin huzuru, refah ve memnuniyeti olacaktır."
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2026
TÜRKİYE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı
4 Nisan, 11:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала