https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-mustafa-bozbey-tutuklandi-1104766128.html
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T12:04+0300
türki̇ye
mustafa bozbey
chp
bursa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083574955_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_eca9609a093dc431cb15558d24e94358.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/van-sallandi-prof-dr-naci-gorurden-kritik-fay-hatti-uyarisi-7-buyuklugunde-deprem-uretebilir-ama-1104765422.html
türki̇ye
bursa
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083574955_75:0:1212:853_1920x0_80_0_0_948ff800e34eb2de0be400d1ae3236e7.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:58 04.04.2026 (güncellendi: 12:04 04.04.2026)
Bursa’da yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart’ta gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği, öğle saatlerine kadar süren ifade işlemlerinin ardından tutuklama kararını verdi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Nilüfer ilçesindeki iddialar kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları yer aldı.
Bu kapsamda Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Başkan Bozbey ile birlikte toplam 57 kişi gözaltına alındı.
Dosyalar birleştirildi, yeni gözaltı kararları verildi
Soruşturma kapsamında, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de tutuklandığı eski dosya ile mevcut dosya birleştirildi. Bu gelişmenin ardından dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Gözaltı sürecinin ardından Mustafa Bozbey, dün gece saatlerinde savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkemede yapılan değerlendirme sonucunda Bozbey hakkında tutuklama kararı verildi.