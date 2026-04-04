Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-mustafa-bozbey-tutuklandi-1104766128.html
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı
Sputnik Türkiye
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T11:58+0300
2026-04-04T12:04+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083574955_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_eca9609a093dc431cb15558d24e94358.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083574955_75:0:1212:853_1920x0_80_0_0_948ff800e34eb2de0be400d1ae3236e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:58 04.04.2026 (güncellendi: 12:04 04.04.2026)
© İHA / SAMET DOĞRU-AW198646
Abone ol
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.
Bursa’da yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart’ta gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği, öğle saatlerine kadar süren ifade işlemlerinin ardından tutuklama kararını verdi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Nilüfer ilçesindeki iddialar kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları yer aldı.
Bu kapsamda Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Başkan Bozbey ile birlikte toplam 57 kişi gözaltına alındı.

Dosyalar birleştirildi, yeni gözaltı kararları verildi

Soruşturma kapsamında, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de tutuklandığı eski dosya ile mevcut dosya birleştirildi. Bu gelişmenin ardından dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Gözaltı sürecinin ardından Mustafa Bozbey, dün gece saatlerinde savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkemede yapılan değerlendirme sonucunda Bozbey hakkında tutuklama kararı verildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2026
TÜRKİYE
11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала