Bitcoin’in en büyük gizemi: Kurucusu Satoshi Nakamoto aslında Adam Back mi?
14:30 09.04.2026 (güncellendi: 14:51 09.04.2026)
Amerikan basını 17 yıldır Satoshi Nakamoto takma adıyla perde arkasında kalan Bitcoin’in kurucusunun izini sürürken, kripto para dünyasının derinliklerinde saklı ipuçlarının, 55 yaşında bir bilgisayar bilimcisi olan Adam Back'e kadar uzandığını yazdı.
Amerikan gazeteci John Carreyrou, The New York Times'ta kaleme aldığı dosyada Bitcoin’in yaratıcısını bulmak için binlerce eski internet paylaşımını incelediğini aktarırken, ‘Satoshi’nin gerçek kimliği uzun zamandır çağımızın en büyük bilmecelerinden biriydi. Daha önce bu konuya değinmiş, hatta iki yıl önce bir kitap için aylar harcayıp araştırmıştım. Ama işin derinliğinde boğulup pes etmek zorunda kalmıştım’ derken kendisini Adam Back’e gönderen süreci şöyle aktarıyor:
İngiliz kriptograf ve Bitcoin dünyasının önde gelen isimlerinden Adam Back, Letonya’nın Riga şehrinde bir park bankında oturuyordu, gömleği pantolonunun dışındaydı, kahverengi bir palto giymişti. Yönetmen, Satoshi şüphelilerinin isimlerini rastgele sayarken kendi adı geçince Back gerildi, şiddetle yalanladı ve konuşmanın kayıt dışı kalmasını istedi. Back’in tepkisini düşünürken aklıma başka bir fikir geldi. Avustralyalı bir sahtekar, Satoshi olduğunu iddia ettiği için Londra’da dava edilmişti. Acaba o davada ortaya çıkan deliller bu gizemi çözmeme yardımcı olabilir miydi?
NYT yazarı ardından ipuçlarını tek tek sıralarken, özeti aktarıyoruz:
Bitcoin efsanesine aşina herkes bilir ki Satoshi, internette anonim kalmakta ustaydı ve neredeyse hiç dijital iz bırakmamıştı.
Araştırma, Satoshi Nakamoto’nun kimliğini çözmek için dil, teknik geçmiş ve tarihsel izleri birleştiriyor ve en güçlü aday olarak Adam Back’i öne çıkarıyor.
İlk ipuçları Satoshi’nin İngiliz imlası kullanımı ve Bitcoin’in ilk bloğuna yerleştirilen The Times manşetiyle İngiltere bağlantısına işaret ediyor. Ayrıca Satoshi’nin, devlet gözetimine karşı kriptografi savunan Cypherpunk hareketiyle güçlü bağları olduğu görülüyor.
Dil analizi Back ile çarpıcı örtüşmeler ortaya koyuyor: aynı nadir ifadeler, yazım alışkanlıkları, hatta aynı hatalar. Tire kullanımı, “it’s/its” karışıklığı ve belirli teknik terimleri yazma biçimleri neredeyse birebir eşleşiyor.
Teknik açıdan Back daha da dikkat çekici: Bitcoin’in temelini oluşturan Hashcash’i geliştirdi ve 1997-1999 arasında Bitcoin’e çok benzeyen bir dijital para sistemini teorik olarak tarif etti. Bu tasarım; gizlilik, merkeziyetsizlik, kıtlık ve güvene ihtiyaç duymama gibi Bitcoin’in tüm temel unsurlarını içeriyordu.
Cypherpunk yazışmaları Back ile Satoshi arasında ideolojik paralellikler de gösteriyor: devlet karşıtlığı, açık kaynak savunusu ve ‘kripto anarşi’ fikri. İkisi de Napster yerine Gnutella gibi merkeziyetsiz sistemleri savunuyor ve anonim kalmanın önemini vurguluyor.
Spam konusu bile ortak bir takıntı: Adam Back, Hashcash’i spam’le mücadele için geliştirmişti, Satoshi de Bitcoin’i benzer bir çözüm olarak konumlandırıyor.
Davranışsal ipuçları da dikkat çekici: Back, Bitcoin ortaya çıktığında uzun süre sessiz kalıyor, Satoshi ortadan kaybolduktan hemen sonra aktif hale geliyor. Ayrıca Satoshi’nin serveti tartışılmaya başlanınca topluluğa katılması şüphe uyandırıyor.
Büyük veri analiziyle 34 bin kişi arasından yapılan daraltma sonucunda dil ve yazım özellikleri adım adım filtreleniyor ve geriye tek isim kalıyor: Adam Back.
Buna rağmen kesin kanıt yok. Back iddiaları reddediyor, bazı sorulara yanıt vermiyor. Stilometri sonuçları ise güçlü ama kesin değil.
Tüm dilsel, teknik ve tarihsel ipuçları Back’i en güçlü aday haline getiriyor, ancak kriptografik bir kanıt (örneğin Satoshi’nin özel anahtarıyla doğrulama) olmadan kimlik hala kesinleşmiş sayılmıyor.