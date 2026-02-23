https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/finansal-danisman-beste-uyanik-bitcoin-en-kotu-zamanlarindan-birini-yasiyor-1103713641.html

Finansal Danışman Beste Uyanık: Bitcoin en kötü zamanlarından birini yaşıyor

Finansal Danışman Beste Uyanık: Bitcoin en kötü zamanlarından birini yaşıyor

Finansal Danışman ve yazar Beste Uyanık Kapukaya, Serhat Sarısözen'in sunduğu "Gündem Dışı" programına konuk oldu. 23.02.2026

beste uyanık

serhat sarısözen

Finansal danışman Beste Uyanık Kapukaya, paranın ruh halini, ekonominin rakamlardan ibaret olmadığını ve parayla kurulan ilişkinin çocukluktan geldiğini anlattı.Medya, grafik tasarım ve ekonomi bölümlerini aynı anda bitiren Beste Uyanık, “Hayatta benzer ve körelmiş alışkanlıklardan dolayı aynı hatalara düşüyoruz” dedi. Amerika’da okuduğu dönemi hatırlatan Uyanık, o dönemde Amerika’nın bir kazan gibi kaynadığını anlattı. Uyanık, “Bugün yaşadığımız her şeyin bazında krizler var. Krizler, korkmadığınız ve orada size söylenen hikayeyi anladığınızda aslında güzeldir” dedi.Ekonomi gibi zor bir konuyu hikayeleştirerek bir şekle sokan Uyanık, ekonomiyi hayata nasıl harmanladığımızın asıl önemli nokta olduğunu belirtti. Uyanık, anlatma şekli karmaşık olduğu sürece dünyanın en bilgili insanı olmanın dahi önemli olmadığını söyledi.“Ekonomi piyasalarında garanti yoktur”Türkiye’nin ilk kadın kripto influencerı olan Uyanık, finansal okuryazarlığı sadece teknik bilgiyle sınırlamayarak borç, tasarruf, yatırım, risk alma ve belirsizlikle baş etme gibi konuları da psikolojik dayanıklılık ve duygusal farkındalık ile birlikte ele alıyor. İnsanların basit noktalarda tökezleyip ekonomik olarak yanlış kararlar verdiğini söyleyen Uyanık, fark etmeden ve ihtiyacımız olmamasına rağmen tüketim yapıldığını vurguladı. Bitcoin’in şu an en kötü zamanlarından birini yaşadığını söyleyen Uyanık, buradan sonra talep olursa artış da olacağını söyledi. “Ekonomi piyasalarında garanti yoktur” diyen Beste Uyanık, Bitcoin’in kriz anlarını seven bir yatırım enstrümanı olduğunun da altını çizdi.

