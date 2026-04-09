Ayşe Barım davasında gerekçeli karar açıklandı: 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan menajer Ayşe Barım davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'a, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, Barım'ın da bu süreçte tüm bu halkın sempati duyarak kitleleri peşinden sürükleme potansiyeli yüksek olan sanatçı-oyuncular adına sosyal medyada ve sahada irade göstererek planlama, organizasyon, yönlendirme yönünde faaliyet gösterdiği ifade edildi. Tesadüfi görüşmeler olarak değerlendirilmediAA'da yer alan habere göre; İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, Gezi Parkı eylemlerinin bir organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı olarak yürütüldüğü belirtilirken, Barım hakkında, "Gezi Parkı ana aktörleri ile önceye ilişkin hiçbir iletişim kaydı bulunmazken Gezi Parkı eylemlerinin hazırlık ve başlangıcı sürecinde sık sık ve sistemli olarak irtibatlandığı, ilk kez Gezi Parkı eylemleri sürecinde yapılan bu görüşmelerin hayatın olağan akışı içerisinde tesadüfi görüşmeler olarak değerlendirilemeyeceği görünürde demokratik hak ve masum protesto gösterileri şeklinde lanse edilmesine rağmen, asıl amacın yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirilmesi ve bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmanın amaçlandığı" değerlendirmesi yer aldı Barım'ın iletişim kayıtlarıyla uyumlu olarak sahibi olduğu menajerlik şirketine bağlı sanatçılarla organize bir şekilde Gezi Parkı'nda buluştuğu, bu kişilerden bir kısmının bildiri okuduğunun anlaşıldığı ifade edilen kararda, sanığın süreci destekleyerek yayılmasını sağladığı, şirketine bağlı sanatçılar aracılığı ile eylem çağrıları yaparak şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırladığı aktarıldı. Kararda, Barım'ın Gezi Parkı olaylarını sanatçılar hareketinde planlama, organizasyon yönlendirmesi içinde kendisine bağlı oyuncuları etkin bir şekilde sahaya yönlendirdiği belirtildi.İrade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi Kararda, Barım'ın Gezi Davası ana sanıklarından firari Mehmet Ali Alabora ve hükümlü Çiğdem Mater Utku ile doğrudan irtibatlı olmasının yanında, "irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi" olarak tespit edildiği belirtildi. Bu şekilde Barım'ın olayları planlayan, örgütleyen ve yönlendiren, iradesi sorularak bu yönde kendisinin karar bildirerek yön verici ve belirleyici olduğunun açıkça anlaşıldığı ifade edilen kararda, kendi şirketine bağlı toplumda tanınan sanatçı-oyuncuları eylemlere yönlendirerek, bu kişilerin toplumda tanınırlığını ve etki gücünü de kullanarak olayların daha fazla kitleselleşmesini amaçladığı ifade edildi.Ünlülerin ifadelerine yer verildiKararda, Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim isimli menajerlik şirketine bağlı Bergüzar Gökçe Ergenç, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Hümeyra, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan, Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz'ün tanık olarak dinlendiği belirtilerek, beyanlarında sosyal medya hesaplarını kendilerinin yönettiğini, Gezi Parkı olayları sırasında yapmış oldukları paylaşımları kendilerinin yaptıklarını, Gezi Parkı olaylarına kendi iradeleri doğrultusunda katıldıklarını söyledikleri aktarıldı.Halit Ergenç'in beyanında sosyal medya hesaplarının yönetilmesine ilişkin sorulan soruyu, "Ayşe Barım yönetmez, sosyal medya idare bölümü var o yönetir" şeklinde yanıtlayarak, Gezi Parkı olaylarına katılmasında sanığın bir yönlendirmesi olmadığını söylediği kararda yer aldı. Gerekçeli kararda, Barım'ın şirketinin organizasyon yapılanmasına ilişkin anlatımı, Halit Ergenç'in sosyal medya hesaplarının yönetimine ilişkin "sosyal medya idare bölümü var o yönetir" şeklindeki anlatımı ile diğer tanık beyanlarının bu yönden çeliştiği belirtilerek, Barım'ın Gezi olaylarına katılımına ilişkin savunmasında bu hususta vermiş olduğu beyanı ile tanıkların beyanlarının çeliştiği belirtildi.

