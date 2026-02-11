https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/ayse-barim-davasinda-karar-aciklandi-12-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi-1103422260.html
Ayşe Barım davasında karar açıklandı: 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayşe Barım davasında karar açıklandı: 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
14:15 11.02.2026 (güncellendi: 14:21 11.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.