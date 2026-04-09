https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/artemis-ii-ekibi-dunyaya-donuyor-asil-veriler-bizimle-geliyor-1104883437.html

Artemis II ekibi Dünya’ya dönüyor: 'Asıl veriler bizimle geliyor'

Sputnik Türkiye

Ay’ın uzak yüzünü dolaşan Artemis II astronotları, görevlerini tamamlayarak Dünya’ya dönüş yoluna geçti. Ekip, henüz paylaşılmayan çok sayıda veri, fotoğraf ve... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T09:58+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104789596_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b6f13180dd2005c8ae1575ada566c459.jpg

NASA’nın Artemis II görevini tamamlayan astronotları, Ay çevresindeki tarihi yolculuklarının ardından Dünya’ya dönüş için son aşamaya geçti. Orion uzay aracıyla görev yapan dört kişilik ekip, keşif sırasında elde edilen en önemli verilerin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını açıkladı.Elde edilen verilerin sadece bir kısmı paylaşıldıGörevin pilotu Victor Glover, uzaydan düzenlenen basın toplantısında “Gördüklerimizin yalnızca bir kısmını paylaştık. Asıl önemli veriler ve detaylar bizimle birlikte Dünya’ya geliyor” dedi. Glover, ekip olarak çok sayıda fotoğraf ve anlatacak hikâyeleri olduğunu vurguladı.Artemis II görevi kapsamında Orion kapsülü, insanlı uzay uçuşlarında bir rekora da imza attı. Araç, 1970’teki Apollo 13 Moon Mission’dan bu yana ulaşılan en uzak mesafeyi aşarak Dünya’dan yaklaşık 400 bin kilometre uzaklığa çıktı.Ayın karanlık yüzünü inceledilerGörev, Ay’a iniş içermese de daha önce insan gözünün görmediği arka yüzünün detaylı şekilde incelenmesini sağladı. Astronotlar, dev kraterler ve lav düzlüklerini doğrudan gözlemleyen ilk insanlar oldu.Yaklaşık 40 dakika boyunca Dünya ile iletişimin kesildiği kritik anlara da değinen ekip komutanı Reid Wiseman, bu sürede bilimsel gözlemlerin yanı sıra ekip olarak kısa bir mola verip bulundukları anın farkına vardıklarını söyledi.Görev sırasında duygusal anlar da yaşandı. Wiseman, Ay’daki bir kratere hayatını kaybeden eşinin adının verilmesinin kendisi için “zirve an” olduğunu ifade etti. Astronotlardan Christina Koch ise uzayda en çok ekip ruhunu özleyeceğini belirterek, keşif için yapılan fedakarlıkların “tamamen buna değdiğini” dile getirdi.Artemis II ekibinin, ABD’nin San Diego kıyıları açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yapması bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

