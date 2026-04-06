https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/artemis-iide-kritik-esik-astronotlar-40-dakika-boyunca-dunyayla-baglantiyi-kaybedecek-1104791231.html
Artemis II’de kritik eşik: Astronotlar 40 dakika boyunca dünyayla bağlantıyı kaybedecek
Sputnik Türkiye
NASA’nın Artemis II görevinde astronotlar, Ay’ın arkasına geçtikleri sırada yaklaşık 40 dakika boyunca Dünya ile iletişim kuramayacak. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104789596_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b6f13180dd2005c8ae1575ada566c459.jpg
NASA’nın Artemis II görevi, insanlı uzay keşiflerinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, görevde dikkat çeken en kritik anlardan biri de iletişimin tamamen kesileceği 40 dakikalık süreç olacak.Görev kapsamında Orion kapsülündeki dört astronot, Ay’ın arka tarafına geçtiklerinde Dünya ile tüm bağlantılarını kaybedecek. Radyo ve lazer sinyallerinin Ay tarafından engellenmesi nedeniyle yaşanacak bu kesinti, yaklaşık 40 dakika sürecek. Bu süre boyunca astronotlar, uzayın derin sessizliği içinde tamamen izole bir şekilde yolculuk edecek. Bu olay Türkiye saatiyle yaklaşık 7 Mart 01:47'de gerçekleşecek.Ay’ın çekim alanına girdilerArtemis II mürettebatı, görevlerinin dördüncü gününde Ay’ın “etki alanına” girerek önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Yaklaşık 39 bin mil (62 bin 800 kilometre) mesafede gerçekleşen bu geçişle birlikte, uzay aracı artık Dünya’dan çok Ay’ın yerçekimi etkisi altında hareket etmeye başladı.Bu gelişme, görevdeki bir sonraki kritik aşama olan Ay’ın arka yüzüne geçiş ve yakın geçiş manevrası öncesinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.İletişim kesintisi en kritik anlardan biriAy’ın arka yüzüne geçiş sırasında yaşanacak iletişim kesintisi, görev kontrol ekipleri için de en hassas anlardan biri olarak görülüyor. Dünya’daki ekipler bu süre boyunca uzay aracından veri alamayacak.Benzer bir deneyim, 1969’daki Apollo 11 görevinde de yaşanmıştı. Astronot Michael Collins, Ay’ın arka tarafında iletişimin kesildiği anlarda kendisini “gerçekten yalnız” hissettiğini ancak bunun korkutucu değil, aksine sakinleştirici bir deneyim olduğunu ifade etmişti.Gelecekte kesintisiz iletişim hedefleniyorUzmanlara göre bu tür iletişim kesintileri, Ay’da kalıcı insan varlığı hedefi açısından önemli bir sorun. Avrupa Uzay Ajansı’nın “Moonlight” programı gibi projelerle Ay çevresine yerleştirilecek uydu ağları sayesinde gelecekte kesintisiz iletişim sağlanması planlanıyor.Tarihi yolculukta yeni rekor beklentisiArtemis II mürettebatının, görev sırasında Dünya’dan en uzak noktaya ulaşarak yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Bu yolculuk aynı zamanda gelecekte planlanan Artemis III ve Artemis IV görevleri için kritik veriler sağlayacak.Astronotlar, Ay’ın arkasından yeniden ortaya çıkıp Dünya ile bağlantı kurduklarında, görevdeki en kritik eşiklerden biri geride kalmış olacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104789596_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_e4abbe9aa5e9aef5b12b2c642070d2ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
50 yıl sonra bir ilk
Artemis II, Apollo programından bu yana Ay’a gönderilen ilk insanlı görev olma özelliği taşıyor. Astronotlar, Ay yüzeyine iniş yapmayacak olsa da, yaklaşık 4 bin mil mesafeye kadar yaklaşarak Ay’ın hem ön hem de arka yüzünü gözlemleme fırsatı bulacak.
Görev sırasında mürettebat, Ay’ın jeolojik yapısını inceleyecek, fotoğraflar çekecek ve daha önce insan gözüyle sınırlı şekilde gözlemlenebilen bölgeleri detaylı şekilde analiz edecek.
