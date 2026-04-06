Artemis II’de kritik eşik: Astronotlar 40 dakika boyunca dünyayla bağlantıyı kaybedecek

50 yıl sonra bir ilk

Artemis II, Apollo programından bu yana Ay’a gönderilen ilk insanlı görev olma özelliği taşıyor. Astronotlar, Ay yüzeyine iniş yapmayacak olsa da, yaklaşık 4 bin mil mesafeye kadar yaklaşarak Ay’ın hem ön hem de arka yüzünü gözlemleme fırsatı bulacak.

Görev sırasında mürettebat, Ay’ın jeolojik yapısını inceleyecek, fotoğraflar çekecek ve daha önce insan gözüyle sınırlı şekilde gözlemlenebilen bölgeleri detaylı şekilde analiz edecek.