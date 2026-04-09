İsrail ve Lübnan arasında doğrudan görüşmeler önümüzdeki hafta başlayacak, Netanyahu'dan açıklama

09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T19:36+0300

ABD merkezli Axios, üst düzey İsrailli bir yetkilinin 'İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin gelecek hafta başlayacağını söylediğini' aktardı. Habere göre ilk görüşme Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak. ABD tarafını Lübnan Büyükelçisi Michel Issa temsil edecek. İsrail'i ise Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter temsil edecek. Lübnan tarafını ise Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.İsrail'den devlet medyası Kan TV de doğrudan görüşmelerin 'önümüzdeki hafta başlayacağını' duyurdu.1 günde 254 ölü, 1165 yaralıÇarşamba günü İsrail'in Lübnan genelinde 10 dakika içinde 100'den fazla hedefi bombalamasının ardından Lübnan sivil savunmasının ilk verilerine göre, saldırıda en az 254 kişi öldü ve 1165 kişi yaralandı. Ölü sayısının artması beklenirken, insanlık tarihinin en büyük nükleer olmayan patlamalarından biri olan 2020 Beyrut liman patlamasından daha yüksek.Netanyahu'dan açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'e Lübnan ile barış görüşmelerine başlaması ve bu görüşmelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını da içermesi yönünde talimat verdiğini söyledi. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakerelere başlama yönündeki tekrarlanan talepleri ışığında, dün kabineye Lübnan ile en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi ve ekledi: "Müzakereler, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkilerin kurulması üzerine odaklanacak."

