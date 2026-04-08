https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/akaryakitta-cifte-indirim-beklentisi-benzin-ve-motorinde-fiyatlar-degisecek-1104849081.html
Akaryakıtta çifte indirim beklentisi: Benzin ve motorinde fiyatlar değişecek
Akaryakıtta çifte indirim beklentisi: Benzin ve motorinde fiyatlar değişecek
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinde 10 lirayı... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T09:32+0300
2026-04-08T09:32+0300
2026-04-08T09:32+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Benzin ve motorine indirim beklentisi güçleniyor. Petrol fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte yükselişe geçen petrol fiyatları, dünkü geçici ateşkes sonrası yön değiştirdi.Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisi, petrol fiyatlarında yüzde 10’dan fazla düşüşe neden oldu. Bu gelişme, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıma ihtimalini güçlendirdi.Savaş sürecinde fiyatlar hızla yükseldi28 Şubat tarihinde İstanbul’da benzin 58,34 lira, motorin 60,39 lira, LPG ise 30,29 liradan satılıyordu. Bugün ise benzin 63,25 lira, motorin 85,29 lira, LPG 34,99 liradan satılıyor. Buna göre savaşın başlamasından bu yana benzin yüzde 8,41, motorin yüzde 41, LPG ise yüzde 15,5 oranında zamlandı.Benzin ve motorine indirim var mı?Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gün içinde oluşacak veriler doğrultusunda benzin ve motorine indirim beklentisi 10 liranın üzerine çıkabilir. Özellikle motorinde indirimin tamamının pompaya yansıması beklenirken, benzinde eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin yüzde 75’inin ÖTV’ye gideceği, yüzde 25’inin ise fiyatlara yansıyacağı ifade ediliyor.
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin, benzin fiyatları, motorin, abd, i̇ran, hürmüz boğazı
benzin, benzin fiyatları, motorin, abd, i̇ran, hürmüz boğazı
Akaryakıtta çifte indirim beklentisi: Benzin ve motorinde fiyatlar değişecek
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinde 10 lirayı aşan bir indirim söz konusu olabilir.
Benzin ve motorine indirim beklentisi güçleniyor. Petrol fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte yükselişe geçen petrol fiyatları, dünkü geçici ateşkes sonrası yön değiştirdi.
Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisi, petrol fiyatlarında yüzde 10’dan fazla düşüşe neden oldu. Bu gelişme, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıma ihtimalini güçlendirdi.
Savaş sürecinde fiyatlar hızla yükseldi
28 Şubat tarihinde İstanbul’da benzin 58,34 lira, motorin 60,39 lira, LPG ise 30,29 liradan satılıyordu. Bugün ise benzin 63,25 lira, motorin 85,29 lira, LPG 34,99 liradan satılıyor. Buna göre savaşın başlamasından bu yana benzin yüzde 8,41, motorin yüzde 41, LPG ise yüzde 15,5 oranında zamlandı.
Benzin ve motorine indirim var mı?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gün içinde oluşacak veriler doğrultusunda benzin ve motorine indirim beklentisi 10 liranın üzerine çıkabilir. Özellikle motorinde indirimin tamamının pompaya yansıması beklenirken, benzinde eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin yüzde 75’inin ÖTV’ye gideceği, yüzde 25’inin ise fiyatlara yansıyacağı ifade ediliyor.