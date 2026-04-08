Akaryakıtta çifte indirim beklentisi: Benzin ve motorinde fiyatlar değişecek

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinde 10 lirayı... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

Benzin ve motorine indirim beklentisi güçleniyor. Petrol fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte yükselişe geçen petrol fiyatları, dünkü geçici ateşkes sonrası yön değiştirdi.Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisi, petrol fiyatlarında yüzde 10’dan fazla düşüşe neden oldu. Bu gelişme, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıma ihtimalini güçlendirdi.Savaş sürecinde fiyatlar hızla yükseldi28 Şubat tarihinde İstanbul’da benzin 58,34 lira, motorin 60,39 lira, LPG ise 30,29 liradan satılıyordu. Bugün ise benzin 63,25 lira, motorin 85,29 lira, LPG 34,99 liradan satılıyor. Buna göre savaşın başlamasından bu yana benzin yüzde 8,41, motorin yüzde 41, LPG ise yüzde 15,5 oranında zamlandı.Benzin ve motorine indirim var mı?Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gün içinde oluşacak veriler doğrultusunda benzin ve motorine indirim beklentisi 10 liranın üzerine çıkabilir. Özellikle motorinde indirimin tamamının pompaya yansıması beklenirken, benzinde eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin yüzde 75’inin ÖTV’ye gideceği, yüzde 25’inin ise fiyatlara yansıyacağı ifade ediliyor.

