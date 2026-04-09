Aileler dikkat: Bakanlık bir oyuncağın satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle Gramsci marka Yu-13C model oyuncağının satışını yasakladı. Bakanlık oyuncağın piyasadan toplatılmasına... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha eklendi. Bakanlık denetimler sonucunda risk taşıdığı belirlenen Gramsci marka Yu-13C model oyuncağın satışını yasakladı ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Boğulma riski taşıyorBakanlık Gramsci Marka Yu-13C Model Ahşap Deniz Canlıları Manyetik Yakalama Oyuncağı ile ilgili değerlendirmede ürünün boğulma ve yaralanma riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle oyuncağın piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildiği duyuruldu.

