Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'den teklif: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıkları raporlansın
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: 'Trafik kazaları bir kader değil; ihmalkârlık ve eğitimsizlik'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, geometri alanında yaptığı yenilikler.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gerçek narsisizm nedir?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, yeni insanlı programlar üzerinde çalışıyor
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İtalyan profesör: Yabancı para bağımlılığı kırılmalı
17:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu TürkAkım kompresör istasyonuna saldırdı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımında dev artış
18:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklaması siyasi yumuşamanın habercisi mi?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
"Şişli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/bakanlik-bir-kirtasiye-urununun-satisini-yasakladi-guvensiz-urun-listesi-guncellendi-1095278007.html
Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi
Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan bir kırtasiye ürünün satışını yasaklarken, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T10:44+0300
2025-04-10T10:44+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
güvensiz ürün
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095277721_0:4:1908:1077_1920x0_80_0_0_c50e072916862eb0e5fdd0a46d8b7baa.jpg
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bir kırtasiye ürününün daha eklenmesine karar verdi. Kırtasiyelerde satılan dondurma şekilli fosforlu kalemin insan sağlığı için risk taşıdığı belirtilerek ürünün satışını yasaklandı, piyasadan da toplatılmasına karar verildi. Dondurma şeklinde fosforlu kalemBakanlığın listesine yeni eklenen ürünün "Mao Mao Yu" Marka "Popsicle Highlighter" İbareli Dondurma Şekilli Fosforlu Kalem (6'Lı) olduğu belirtilirken ürünün 'ekoloji testleti-fitalat yönünden kalır sonuç alınmıştır' ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bakanlik-3-oyuncagi-toplatma-karari-aldi-evinize-bile-sokmayin-1091687304.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095277721_234:0:1674:1080_1920x0_80_0_0_77c5f225b2f8085abc790e5bc2e60e8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), güvensiz ürün
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), güvensiz ürün

Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi

10:44 10.04.2025
güvensiz ürün
güvensiz ürün - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
Abone ol
Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan bir kırtasiye ürünün satışını yasaklarken, piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bir kırtasiye ürününün daha eklenmesine karar verdi. Kırtasiyelerde satılan dondurma şekilli fosforlu kalemin insan sağlığı için risk taşıdığı belirtilerek ürünün satışını yasaklandı, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Dondurma şeklinde fosforlu kalem

Bakanlığın listesine yeni eklenen ürünün "Mao Mao Yu" Marka "Popsicle Highlighter" İbareli Dondurma Şekilli Fosforlu Kalem (6'Lı) olduğu belirtilirken ürünün 'ekoloji testleti-fitalat yönünden kalır sonuç alınmıştır' ifadeleri yer aldı.
güvensiz ürün
güvensiz ürün - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
güvensiz ürün

Fitalat, genellikle plastiklerde bulunan bir madde. Fazlası vücutla biriktiği zaman karaciğer kanseri, karaciğer yetmezliği, Alzheimer, çocuklarda anemi gibi birçok hastalığa sebep olabilir.

Slime - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
TÜRKİYE
Bakanlık 3 oyuncağı toplatma kararı aldı: 'Evinize bile sokmayın'
18 Aralık 2024, 10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала