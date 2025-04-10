https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/bakanlik-bir-kirtasiye-urununun-satisini-yasakladi-guvensiz-urun-listesi-guncellendi-1095278007.html
Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi
Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan bir kırtasiye ürünün satışını yasaklarken, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T10:44+0300
2025-04-10T10:44+0300
2025-04-10T10:44+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
güvensiz ürün
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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bir kırtasiye ürününün daha eklenmesine karar verdi. Kırtasiyelerde satılan dondurma şekilli fosforlu kalemin insan sağlığı için risk taşıdığı belirtilerek ürünün satışını yasaklandı, piyasadan da toplatılmasına karar verildi. Dondurma şeklinde fosforlu kalemBakanlığın listesine yeni eklenen ürünün "Mao Mao Yu" Marka "Popsicle Highlighter" İbareli Dondurma Şekilli Fosforlu Kalem (6'Lı) olduğu belirtilirken ürünün 'ekoloji testleti-fitalat yönünden kalır sonuç alınmıştır' ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bakanlik-3-oyuncagi-toplatma-karari-aldi-evinize-bile-sokmayin-1091687304.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), güvensiz ürün
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), güvensiz ürün
Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi
Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan bir kırtasiye ürünün satışını yasaklarken, piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bir kırtasiye ürününün daha eklenmesine karar verdi. Kırtasiyelerde satılan dondurma şekilli fosforlu kalemin insan sağlığı için risk taşıdığı belirtilerek ürünün satışını yasaklandı, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Dondurma şeklinde fosforlu kalem
Bakanlığın listesine yeni eklenen ürünün "Mao Mao Yu" Marka "Popsicle Highlighter" İbareli Dondurma Şekilli Fosforlu Kalem (6'Lı) olduğu belirtilirken ürünün 'ekoloji testleti-fitalat yönünden kalır sonuç alınmıştır' ifadeleri yer aldı.
Fitalat, genellikle plastiklerde bulunan bir madde. Fazlası vücutla biriktiği zaman karaciğer kanseri, karaciğer yetmezliği, Alzheimer, çocuklarda anemi gibi birçok hastalığa sebep olabilir.