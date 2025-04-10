https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/bakanlik-bir-kirtasiye-urununun-satisini-yasakladi-guvensiz-urun-listesi-guncellendi-1095278007.html

Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi

Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı: Güvensiz ürün listesi güncellendi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıyan bir kırtasiye ürünün satışını yasaklarken, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T10:44+0300

2025-04-10T10:44+0300

2025-04-10T10:44+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

güvensiz ürün

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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bir kırtasiye ürününün daha eklenmesine karar verdi. Kırtasiyelerde satılan dondurma şekilli fosforlu kalemin insan sağlığı için risk taşıdığı belirtilerek ürünün satışını yasaklandı, piyasadan da toplatılmasına karar verildi. Dondurma şeklinde fosforlu kalemBakanlığın listesine yeni eklenen ürünün "Mao Mao Yu" Marka "Popsicle Highlighter" İbareli Dondurma Şekilli Fosforlu Kalem (6'Lı) olduğu belirtilirken ürünün 'ekoloji testleti-fitalat yönünden kalır sonuç alınmıştır' ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bakanlik-3-oyuncagi-toplatma-karari-aldi-evinize-bile-sokmayin-1091687304.html

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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), güvensiz ürün